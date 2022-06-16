5間必吃人氣泰式船麵店推介：豪食飛驒和牛龍蝦船麵、米芝蓮級泰北咖喱麵、曼谷正宗豬血湯、抵食細細碗船麵！感受泰國度假風情

天氣納悶，還要連日落雨，好想隨時感受泰式陽光！留在香港，最簡單，就是靠一碗以青檸、金不換、香茅、南薑和魚露等炮製的開胃船麵！近年，以船麵作招徠的餐廳在香港愈開愈多，無論是採用豪華升級版飛驒和牛、米芝蓮大廚設計菜譜、曼谷人氣過江龍、文青cafe提供的，或是二十多元一碗的船麵，湯底多口味兼用心熬製之餘，配料亦選用創新的，讓本來只是泰國平民的街頭小吃的船麵變得更豐富吸引。今個周末，一於去吃碗船麵，加點想像力，感受一下泰國風情吧！

必食泰式船麵 1.升級豪華版飛驒和牛／波士頓龍蝦+8小時濃湯底 泰濃麵

泰濃麵的船麵稱得上是最豪華的，全因他們大膽地將高級食材放入船麵之中。店內提供3種湯底，包括船麵湯、冬蔭湯及清湯。船麵湯最受歡迎，因為用足超過20種材料：南薑、香茅、青檸、花椒、八角、桂葉、丁香、胡椒、芫荽根、斑蘭葉、蒜頭，還加入30斤豬骨和從泰北買來的泰國地道香料來熬製8小時，過程不加味精，做到真正濃湯效果，所以不少食客吃麵時也會把湯喝光。

廣島蠔船麵 $99

每碗有4隻廣島蠔，加上煮得入味的肉丸和蘿蔔，特別鮮甜。

（圖片來源：泰濃麵提供）

原隻波士頓龍蝦海鮮船麵 $189

（圖片來源：泰濃麵提供）

配菜方面亦夠豪華，10款配菜有雞髀肉、煙鴨肉、黑豚肉、卜卜蜆和廣島蠔可選，已經不簡單，還有3款不同等級的牛肉選擇。經濟實惠有頂級美國肥牛，講究一點就有美國頂級安格斯牛肉，若然要求不同凡響的享受，則可試一試飛驒和牛，感受一下嫩滑肉質及入口即融的油花香味。喜愛海鮮的，還可選原隻波士頓龍蝦的船麵，一碗只是$189，相等於單買一隻龍蝦的價錢，難怪食客們都說他們的船麵性價比高。

飛驒和牛船麵 $189飛驒和牛在日本被評價為最高級的牛肉，油脂分佈均勻，浸入熱湯輕灼，入口即溶。

（圖片來源：泰濃麵提供）

泰式小食拼盤 $69

（圖片來源：泰濃麵提供）

泰濃麵

地址：尖沙咀樂道7號嘉樂大廈地下A舖

電話：2350 4808

營業時間：12nn – 10pm

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