榴槤主題下午茶回歸！一次過食齊貓山王、紅蝦、柔佛黃金榴槤+多款甜品！任食自製貓山王 x D24榴槤雪糕！同場加映：惹味星馬泰鹹點

夏天就是要吃榴槤！如果你是榴槤狂就要留意喇！皆因Hotel ICON的榴槤下午茶又返嚟啦！呢個可以話係榴槤迷一年一度的約會！唯港薈The Market即將在6月尾推出全新「榴槤飄香」星馬泰下午茶，當中有齊東南亞風味鹹點和足料榴槤甜品，作為榴槤迷的你一定會吃到「榴槤忘返」！最方便的是，榴槤主題的下午茶設有外賣，如果大家想在家好free地啜手指吃榴槤，一樣得！即睇下午茶有咩好食！

「榴槤飄香」星馬泰下午茶（堂食）

每位$408 ；每兩位$788 （另收加一服務費）

話明是以榴槤為主題，又怎少得榴槤果肉呢？先睇睇下午茶底層3款由馬來西亞直送的果肉，有頂級D197貓山王榴槤，顏色金黃飽滿、入口香濃軟糯；D175紅蝦榴槤則是甘香軟滑兼帶淡淡的 忌廉香氣；再來就是細滑香甜的D101柔佛黃金榴槤，每一口都極濃郁！最最最吸引的地方是，大家可以任食自家製D197貓山王及D24榴槤混合雪糕，大滿足！

D197貓山王榴槤、D175紅蝦榴槤、D101柔佛黃金榴槤

D197、D24榴槤混合雪糕

至於甜品，我就最喜歡這個「榴槤班蘭糯米飯」，小巧精緻，糯米充粉吸收每一滴椰漿，入口香甜，與酒店自家製的榴槤班蘭咖央醬一齊吃更正！想清新一點，有「榴槤椰子蝶豆花西米杯」，濃濃的榴槤遇上清甜的椰子，味道很柔和，添加了椰絲口感更豐富！

榴槤班蘭糯米飯

榴槤椰子蝶豆花西米杯

下午茶唔止一味甜，還有一個超特別的湯水——「椰子榴槤燉湯」！這個湯品用了榴槤殼、榴槤核、貓山王榴槤果肉、椰子肉、雪耳、冬瓜和紅棗等食材熬製3小時而成，入口順滑清甜。聽講貴為「水果之王」的榴槤有助健脾補氣，榴槤殼就有助滋陰降火，榴槤核更有補腎健胃之效，估不到去酒店吃下午茶都可以養生！

椰子榴槤燉湯

除了榴槤果肉、甜品和燉湯之外，下午茶還有一系列的海鮮鹹點，包括超惹味的「炭燒加勒比海野生龍蝦尾」，配合秘製的海鮮醬味道更佳；酸酸辣辣的「泰式香辣蝦杯」一樣好吸引，超開胃。還有「泰式蟹肉三文魚子魚餅」和「炭燒馬來西亞烏達魚肉」，前者用新鮮鯪魚肉剁成魚蓉再混合多款泰國香料而成，口感極為豐富，後者是一道馬來西亞的特色小吃，用蕉葉包裹魚肉烤成，香氣十足！還未完，大家亦有機會品嘗新加坡名菜「麥皮軟殼蝦」，香酥又鮮甜，一試難忘！

泰式蟹肉三文魚子魚餅

麥皮軟殼蝦

如果大家想在家中舒舒服服吃甜品的話，那就可以去Hotel Icon的網上商店訂下午茶！雖然食物的款式沒堂食豐富，但是依舊有多款榴槤甜品，好像是榴槤班蘭千層蛋糕、榴槤泡芙、榴槤布甸、貓山王芝士蛋糕、招牌榴槤班蘭卷等等，還送兩張唯港薈自家製榴槤雪糕禮券（單球）！大家自取或額外付款送上門亦得！得咗！

「榴槤飄香」星馬泰外賣下午茶 （兩位用）$648

「榴槤飄香」星馬泰下午茶（堂食）

供應日期︰6月27日至另行通知（需提前一天訂座）

供應時間︰3pm-6pm

供應地點︰尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓

價錢︰每位$408 ；每兩位$788 （另收加一服務費）

查詢或預訂︰3400 1308；book.restaurant@hotel-icon.com

網上訂座︰https://dining.hotel-icon.com/tc/reservation/at/the-market/?rid=109

詳情︰https://www.hotel-icon.com/zh-tw/offers/durian-afternoon-tea

「榴槤飄香」星馬泰下午茶（外賣）

預訂日期︰2022年6月24日至另行通知（需3天前預訂）

自取日期︰由2022年6月27日至另行通

價錢︰$648（兩位用）（送貨另收︰港島$350；九龍$250；新界$300）

自取地點︰尖沙咀科學館道17號唯港薈大堂The Green

查詢或預訂︰3400 1343或 green@hotel-icon.com

網上商店︰https://www.hotel-icon.com/zh-tw/e-shop