榴槤節返嚟喇！一次食齊貓山王、高山XO、小甜甜5個品種！必吃推介：榴槤黃金麥皮蝦+特色榴槤甜品！同場加映：大抽獎送酒店免費住宿、餐飲禮券，Staycation啱使！

踏入夏天，街上總瀰漫著一股熟悉的氣味，深呼吸嗅一嗅，果然是榴槤的香味！7月是馬來西亞榴槤當造的時節，而「第四屆唯港薈馬來西亞榴槤節2022」亦即將再度開鑼！想知今年榴槤節有咩亮點？即睇！

由7月30日起，唯港薈（Hotel ICON）將於指定星期五至日，舉辦「榴槤節2022」！酒店一樓的Silverbox宴會廳將會化身為榴槤迷的天堂，舉行共11場的榴槤自助早午餐！榴槤節由酒店行政總廚兼有「榴槤王子」之稱的何偉誠師傅（Danny）嚴選家鄉馬來西亞時令榴槤品種，並以榴槤入饌，勢要俘虜一眾榴槤迷的心！

直送香港！當造馬來西亞榴槤！

在除了狂食榴槤菜式前，當然要先品嚐最pure最true的榴槤果肉！自助早午餐先為每位客人奉上「馬來西亞榴槤果肉拼盤」，拼盤內共有5款不同品種，包括金黃飽滿、香濃軟糯的「D197貓山王」；肉質柔軟、甜而不膩的「高山XO」；果肉厚實、口感綿密的「D163葫蘆」；甜中帶甘、產量較少的「D88小甜甜」；以及來自柔佛洲並首次引入香港的神秘品種！每款榴槤都由Danny嚴選再直送香港，絕對有信心保證！

馬來西亞榴槤果肉拼盤

吃完果盤，不妨先呷一口燉湯清潤喉嚨。「貓山王榴槤鮑魚紅棗白玉銀耳燉湯」。燉湯以老雞熬製3小時，加入榴槤殼、榴槤核、貓山王榴槤果肉、智利八頭鮑魚、雪耳、冬瓜、紅棗等再熬製3小時，過程絕不馬虎！除了味道濃郁，更可以健脾補氣、滋陰降火，歎自助餐同時又可養生，正！

貓山王榴槤鮑魚紅棗白玉銀耳燉湯

除了燉湯，同樣以1人1份形式呈上的還有「貓山果王沙律黃金玉帶」。沙律採用原粒澳洲帶子，帶子炸得鬆脆金黃，與混入榴槤果肉的沙律同吃，口感豐富得來更是鮮味無比，令人忍不住一口接一口，夠晒開胃！

貓山果王沙律黃金玉帶

難得來唯港薈吃榴槤自助早午餐，重頭戲當然是自助菜式！「D24榴槤酥炸紫菜糯米雞卷」軟糯鮮香，嫩滑的雞胸肉配以糯米、榴槤、紅菜頭等食材，再加上脆卜卜的紫菜，口感層次十分豐富；愛辣的朋友必試「避風塘榴槤豆腐」豆腐與榴槤果肉融為一體，甜得來帶少許辣，又一衝擊味蕾之作。

D24榴槤酥炸紫菜糯米雞卷

而「榴槤黃金麥皮蝦」採用沙巴軟殼蝦，加入麥皮、辣椒、牛奶粉及風乾榴槤磨成的榴槤粉同炒，香脆惹味得來每口也是榴槤香；編者特別推介「貓山王榴槤腐皮海鮮石榴球」，石榴球以全人手製作，清甜多汁，令人齒頰留香。

榴槤黃金麥皮蝦

大吃一餐完，當然要來一口甜！自助餐的所有甜點均以貓山王及D24製作而成，包括榴槤糯米飯、榴槤芝士餅、榴槤班蘭卷、榴槤布甸、榴槤泡芙、榴槤芝士撻及班蘭榴槤糯米糍等等，當中必吃之選有的馬來西亞榴槤雪糕，以足料榴槤果蓉製成，作為榴槤腔，只能說句：大滿足！

榴槤布甸、榴槤泡芙

榴槤班蘭卷

榴槤芝士撻

除了一系列特色榴槤菜式，自助餐還設有多個即煮烹調站，有來自馬來西亞的主廚李淑光師傅 (Kelvin Lee)及泰國主廚Jack Pinkkang師傅將為您即席炮製星馬泰地道美食！當中包括泰式海鮮冬蔭功、福建肉骨茶、牛肉湯河、檳城喇沙等等，包你在香港都歎到正宗「老巴剎」風味；同場還有冰鎮海鮮如小龍蝦、青口、蜆、海蝦、日式刺身壽司專區等自助餐必備冷盤，捧腹而回絕無難度！

同場加映大抽獎活動！送唯港薈免費住宿、餐飲禮券！

「榴槤王子」Danny 更會於每一場的早午餐擔任星級司儀，即場舉辦大抽獎活動！屆時將會送出多份豐富禮品，包括唯港薈免費住宿、餐飲禮券、原個新鮮榴槤等。此外，每位客人將獲贈馬來西亞精美產品的福袋乙個。咁多位榴槤控，仲唔快啲book位？

第四屆唯港薈馬來西亞榴槤節2022

日期：

2022年7月30日 （星期六）

2022年7月31日 （星期日）

2022年8月5日 （星期五）

2022年8月12日 （星期五）

2022年8月13日 （星期六）

2022年8月14日 （星期日）

2022年8月20日 （星期六）

2022年8月26日 （星期五）

2022年9月2日 （星期五）

2022年9月3日 （星期六）

2022年9月4日 （星期日）

時間：上午11時45分至下午3時

地點：Silverbox宴會廳 （酒店一樓）

價錢：成人$858／小童 （3至11歲）$538（另設加一服務費）

查詢或預訂： （852）3400 1388 或 book.restaurant@hotel-icon.com

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