用一億買韋斯咸懷斯，抵過曼聯10年增兵

紐卡素自從有沙特資金入主後，冬窗大掃貨，立刻迎來兩連勝；但有錢並非萬能，曼聯過去10年花了超過13億英鎊，期間只能換來4個錦標，卻仍沒贏回英超。到底是誰之過？

國際體育研究中心（CIES）的報告發現曼聯在過去10年，在轉會市場花費超過13億英鎊買人，賣出球員收益只得3.97億英鎊，實際支出超過9億元，但此期間只贏得4項錦標，沒贏回英超和歐聯；2017年開始更未贏得任何冠軍。

曼聯錢是花了，但買回來的，幾乎都是貨不對辦，從近1億回購的普巴，到後衛身價破紀錄的麥佳亞，之後的馬斯亞、雲比沙卡、費特、馬迪、雲迪比、辛祖，抑或今季回家的C朗，都達不到應有的要求。





體育媒體《The Athletic》為英超20隊的控球比率做了個統計，將球場分為30格，紅色表示控球比例較高，相反則是藍色。數據發現，曼聯的控球比率竟然比白禮頓更差，以及和列斯聯相差不遠。以曼聯的班底和開支，實在無法想像。（圖片由作者提供）

反觀曼城，過去10年實際開支超過14億英鎊，比曼聯略多，但曼城賣人賺得6億，轉會淨開支大約8億英鎊，更贏得超過11個冠軍，包括4個英超，遠勝曼聯。

看看近年英超奪冠球隊，哥迪奧拿買的都是技術型，都有美斯影子；高普羅致的，個個都是勤力實用，就如C朗一樣；即使車路士收購的，幾乎全部都是可以踢不同位置的多功能球員，任何領隊上場，都總可以找到最好組合。

但曼聯的收購呢？幾乎是為買而買，普巴、馬迪、C朗，其實與隊形不夾；還有費特、雲比沙卡等，根本未夠班。說到底，曼聯根本不知道自己踢甚麼足球。





紐卡素買不到球星，但知道自己如今定位，因此買來幾個擅踢爛仗的球員，護級最緊要；5個球員，只要每個都在他的位置提升5%，球隊整體就提升25%，對比同級球隊就有很大優勢。（圖片由作者提供）

紅魔攻不鋭守不穩，前鋒和中場都應該大執位。C朗不會是長遠選擇，麥巴比和夏蘭特也不會加盟，哈利簡尼可能是最適合的人選，但干地入主後，簡尼走不走就是未知數。

季尾約滿的普巴離隊幾乎是必然的事，其餘中場難堪大任。在英超相信只剩下韋斯咸中場懷斯。能攻善守、拼搶積極，既有堅尼的影子，亦有笠臣的視野，加上年輕、EQ高，可以作為長遠中場核心。

對般尼的比賽，普巴74次觸球，2次射門，攻入1球，還有1次關鍵傳球。11次地面對抗贏得4次，10次爭頂贏得7次。普巴是有質素，但曼聯沒有一個領隊讓他心悅誠服，留得住人留不住心，再有質素也無用武之地。（圖片由作者提供）

懷斯當然不是池中物，韋斯咸知道自己絕對留不住他，開價近1億，對於一個年輕球員而言，的確有點高。

1億買個未踢過大球會的年輕中場，值不值？如果韋斯咸今屆排名又低過曼聯，懷斯基本上一定離開，曼聯還可以壓低價；但如果韋斯咸壓過曼聯，甚至有歐聯席位，這1億曼聯就不能不花了。

買懷斯也好、簡尼也好，曼聯的問題在於管理無方，領隊不夠強勢，如果下季仍未有一個冠軍級領隊加盟，買10個懷斯回來也無補於事。

本週焦點

熱刺主場迎戰狼隊，熱刺在新兵加盟後，上一場反而爆冷輸波，今場干地應會更謹慎，不會重蹈覆轍。

面對修咸頓，熱刺不論射門、控球和傳送都比對手差，以熱刺的質素，的確不能接受，尤其讓對手出現23次射門，10次中目標，對防守見長的干地而言非常不理想。

狼隊昨晚敗予阿仙奴，多少有點欠運，在多踢一個，而且攻門次數更多下，自己未能把握，證明質素始終不及前列球隊。





在冬窗期間，熱刺一度接近簽下最終加盟利物浦的翼鋒戴亞斯。據說是因為熱刺在落實價錢猶豫太久錯失良機，也難怪干地說熱刺在過去幾年在轉會市場做了太多錯誤決定。熱刺如果想翻身，今年夏天增兵換血勢在必行。（圖片由作者提供）

熱刺質素較高，今場理應無得輸；狼隊今屆面對Big 6幾乎全敗，首循環也輸給熱刺，今場估計難以全身而退。

另一場韋斯咸作客李斯特城，雙方看似勢均力敵，但今屆李斯特城持續低迷，連領隊羅渣士都成為被炒熱門，今場恐怕難敵韋斯咸。昨晚被利物浦技術性擊倒，證明今屆李斯特城面對強隊幾乎是毫無辦法，隊形鬆散，球員爭勝心不足，即使面對應該是同級的韋斯咸，相信都難有搶分把握。

過去三次對碰，韋斯咸全勝，更攻入10球，只失3球，今場雖然作客，士氣較佳下，有望3分而回。

利物浦兩球淨勝李斯特城，迪亞高祖達越踢越好，今季已經攻入17球，相信利物浦對於沙拿和文尼的續約，將會更強硬；如果價錢談不攏，今年夏天一次過賣走沙拿和文尼也不意外。（圖片由作者提供）