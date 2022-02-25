利物浦有力後上奪冠？

周中快車以6球大破列斯聯，利物浦已經追至榜首曼城僅差3分。這一波6連勝，利記氣勢如虹，季中增兵交到貨，加上非洲兵強勢回歸，傷疲盡起，莫非可以上演後上奪冠的好戲？

以賽程看，曼城和利物浦都尚餘12場聯賽，兩者都會遇上曼聯，但利物浦的賽程更吃力，分別還會面對阿仙奴和熱刺，不無失分機會。

而且本周利物浦會與車路士爭奪聯賽盃冠軍，比曼城要多踢比賽，賽程緊密，體力上會吃虧。不過，兩者會在4月10日碰頭，這場6分波的比賽，才考驗兩隊真功夫。

不過毫無疑問，今季聯賽冠軍會在曼城和利物浦之間產生。

利物浦大勝後，得失球差反超曼城，至今已經攻入70球，場均入2.7球，較兩年前奪冠的攻力更強，如果入球數目不變，利物浦有機會追到曼城兩年前創下102球的紀錄。（圖片由作者提供）

其實除了上一屆，利物浦因為傷兵滿營而崩潰之外，過去4年也只是他們兩隊在巔峰對決，也難怪哥迪奧拿之前講過，近年在英超可以爭冠的對手，也只有利物浦。

到底曼城和利物浦有何法寶，可以在最近4年一直統治英超？

其實過去幾年並非沒有球隊可以攪局，包括車路士、曼聯，甚至摩連奴入主之後的熱刺，都曾經在該季季初氣勢如虹，但還未到聖誕快車，已經早早被拋離，餘下利物浦和曼城鬥個你死我活。

能夠統治英超，最關鍵是曼城和利物浦都建立了一套完整的管理體系。

曼城在冬窗簽下的阿根廷前鋒艾華利斯，早前在一場阿甲賽事上演帽子戲法，證明曼城無買錯人；羅致此子也說明了哥迪奧拿並非不買前鋒，也不是只會用無鋒陣，而是需要物色一個合適的球員。（圖片由作者提供）

首先，兩隊主帥都有一套完整的戰術理念。哥迪奧拿是前場壓迫加傳控，高普是前場壓迫加反擊快攻。兩者都是主打壓迫戰術，也足以代表現時球壇最佳的戰術理念。

有戰術思維，當然也要有人配合和執行，上星期就講過，曼城的球員個個都是能傳擅射，人人都有美斯的影子；利物浦則個個都是機動靈活，人人都似C朗的翻版。更重要是這兩隊的球員，都對領隊的戰術思維願意配合，貫徹執行；即使有人離隊，買回來、甚至後備頂上的，都是可以完美執行戰術，保持整體踢法不變。

球員願意配合領隊非常重要，例如曼聯的費特和車路士的盧卡古，對於執行領隊戰術非常不滿，甚至宣之於口，不但無助球隊成績，甚至破壞球隊氣氛，怎能爭冠？（圖片由作者提供）

有戰術思維、有球員配合，還需要甚麼？當然是管理層支持。

在買人、續約上，管理層給予哥迪奧拿和高普最大的支持，買回來的人都是圍繞他們的戰術，打造一個可以持續的體系。

買不到人的苦況，只要看看干地在熱刺就會明白。這個轉會窗，熱刺最大的增兵是兩個祖雲達斯球員，但並不是干地最想要的球員，可以後上擊敗曼城，卻又輸給般尼，干地受訪就表示球隊再不改變，自己也無能為力。

哈利簡尼上一場絕殺曼城，有本地媒體表示這是簡尼要show身價給曼城看。說實話，他還要show身價給曼城嗎？季初曼城不是已經出到1.3億鎊買他嗎？真不知道評論基礎是甚麼！反而已經步入30歲的簡尼，如果不離開熱刺，終其生涯恐怕也無法奪冠，而且今季效率大減，身價恐怕已經大縮水。（圖片由作者提供）

哥迪奧拿和高普都是擅長打造體系的領隊，而兩支球隊的老闆都十分認同他們的體系，當曼城和利物浦都成功塑造了一個完整的系統之後，無論換上甚麼球員，球隊都可以表現穩定，這就是為何聯賽殺入直路，最終又只餘下曼城和利物浦爭冠。

偉業非一日之功，曼城和利物浦能夠統治英超，是過去數年耕耘的成果。

回到主題，利物浦有沒有機會後上奪冠？不要小看高普的能量，德國人穩打穩紮，反勝不是沒有可能；當然曼城也不會突然崩潰，兩隊下半季尚未對碰，今季分分鐘又要鬥到最後一場才能分高下。

本週焦點

利物浦與車路士將在聯賽盃爭冠。以氣勢比較，今場法定時間內，利物浦不會輸，車路士則很難贏。

車路士在杜曹入主後，的確有盃賽冠軍運，上季捧歐聯，今季再有一個世界冠軍球會盃落袋，如今再來一個決賽，杜曹臨場排陣不能看輕。

上場歐聯面對里爾，杜曹再次收起盧卡古，改以夏維斯攻門，結果收到奇效；據統計，盧卡古上場面對水晶宮全場90分鐘，只有7次觸球，但夏維斯面對里爾，8分鐘已經觸球8次，更攻入1球，看來盧卡古在車路士難再翻身了。（圖片由作者提供）

不過相較車路士，利物浦的士氣更佳，早前球迷擔心沙拿和文尼踢完非洲盃消耗體力，如今似乎完全不是問題，兩人更愈踢愈勇。

今場利物浦在狀態和質素上都佔優，90分鐘內無得輸；車路士除非有運到開波就破門，或者對方初段少踢一人，否則90分鐘內難以擊倒利物浦。如果要踢12碼分勝負，運氣就決定一切了。

利物浦今場如果有隱憂，恐怕就是高普堅持用二號門將基利靴把關。不過，高普一直強調盃賽事屬於一眾後備球員和年輕球員的賽事，相信他們又能力贏得比賽，且看這班球員能否報答高普。（圖片由作者提供）