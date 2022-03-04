老闆被迫賣盤，車仔何去何從？

車路士反勝盧頓，挽救球隊足總盃晉級之路，卻挽救不了球隊命運。俄羅斯油王艾巴莫域治證實將結束約20年來對球隊的無限量支持，在政治凌駕一切的西方社會中，逼於無奈將球會出售；失去了一個尊重足球的老闆，車路士何去何從？

戰亂中的烏克蘭人民的確非常值得同情，但還有甚麼比有人利用這些同情去作惡更可惡？西方媒體不斷渲染俄烏戰爭，從政治到體育到民生，不斷妖魔化俄羅斯。發動戰爭固然不對，但政治和體育何以混為一談





當西方社會猛烈要求制裁，甚至沒收俄國富商資產的時候，艾巴莫域治表示所有出售車路士的收入，都會捐贈給予烏克蘭戰爭的受害者；而且不要求球會償還這些年來借下他私人十幾億美元的貸款，這做法恰恰更凸顯西方政客的偽善。（圖片由作者提供）

如果西方社會覺得艾巴莫域治需要為俄羅斯入侵烏克蘭而負責，那麼紐卡素新任班主沙特皇儲牽涉美聯社記者被殺肢解案，為何球迷沒有大聲疾呼拒絕他入主，反而搖旗吶喊歡迎他出資？為何當年美國借反恐之名攻打伊拉克、阿富汗和敘利亞，又沒有人站在所謂正義的一方，要曼聯和利物浦的美國富豪老闆滾出英超？

如果只是針對俄羅斯人，請問公理何在？公義何來？

憐憫和偽善，只是一線之差，體育應該是一種競技行為，大家可以用這個平台為普世價值發聲，例如推動人人平等，拒絕種族歧視；但體育不應該為政治買單：以色列如今還在迫害巴勒斯坦人，那麼為何以色列還有權參與國際比賽？

艾巴莫域治壯士斷臂，不願意害了自己心愛的車路士；從接近20年來對球隊無限量的支持，到出售球會前，宣布免卻車路士所欠的15億元貸款，這個俄羅斯人對這隊英超球會仁至義盡了。





2003年6月，艾巴莫域治買下車路士，19年來，換了14個領隊，奪得21個冠軍，無論是英超、歐聯、足總盃、聯賽盃，甚至世冠盃都捧過；最難能可貴的是，他鮮有過問球隊日常管理，讓專業人士操盤，成就車路士史上最偉大的19年。（圖片由作者提供）

如果有人覺得艾巴莫域治是俄烏衝突的幫兇，那麼此刻應該立刻燒了車路士的球衣、賽會甚至應該收回車仔19年來奪得過的冠軍獎盃。

反觀艾巴莫域治不但沒有痛恨這個他熱愛的地方，更在出售聲明中，表明自己多年來的注資，純粹是對這個球隊的熱愛，這些錢並不關乎生意。

臨別依依，他最後希望能在史丹福橋與球迷道別；他沒有逼迫車路士還債而兩敗俱傷；他對足球的熱誠和對球會的承擔拯救了車路士，卻始終敵不過政治世界的虛偽和無恥。





多個體育組織禁止俄羅斯參賽，但哥迪奧拿就表示當年南斯拉夫被轟炸卻沒人發聲，敘利亞等地還有戰亂卻沒有問津；土耳其球員迪美亞在開賽前拒絕穿上反戰T shirt，反問為何中東每天成千上萬人被害，卻因為烏克蘭戰事在歐洲才受人關注。這些聲音或者只屬少數，但卻講出了西方雙重標準的虛偽。（圖片由作者提供）

本週焦點

曼市打吡，雖然曼城實力較高，但過去5次對賽，曼聯取得3勝1和的佳績，面對同市宿敵，踢高一線下，不能小窺。

曼聯的最大不確定性，來自C朗的表現。自從漢歷克上任後，C朗只攻入3球，最近10場比賽更只有1球進帳；有趣的是，漢歷克上任後，曼聯創造了160次破門機會，是同期英超最多的，但卻轉化不到成為入球，今場面對防守更堅韌的曼城，恐怕要把握機會更難。

早前意外敗給熱刺，曼城在邊路的防守成為對手攻擊的目標，但漢歷克的戰術重點不在兩翼，曼聯兩翼也不強，今場理論上曼城可以踢得更進取，如有有運氣，可能早早就奠勝。

曼聯作客，預計會踢得較為保守，加上攻力疲弱，難保又是一場零入球的賽事，最多只能逼和曼城；相反，曼城為了拋離利物浦，以及追上得失球差，今場必然搶攻，如果曼聯迪基亞稍有失誤，恐怕將會大敗一場。





曼城日前在足總盃比賽中，由來自丶一烏克蘭的施真高擔任隊長，希望凸顯俄烏衝突的重要性，包括球迷和一眾對手都對鼓掌支持施真高；大眾的關懷遠比漫無目的的虛偽譴責來得有效。（圖片由作者提供）

後記

上場曼城擊敗愛華頓，洛迪被質疑手球成為眾矢之的，拖肥領隊林柏特甚至表明這連3歲孩子都看得出；不過，賽會其後表明，當時根本沒有足夠的環境證據去證明手球；而翻查球例，皮球擊中洛迪的上臂，根本就不是手球範圍以內。

事後，竟有媒體報導愛華頓管理層和林伯特收到當值裁判的個人道歉，讓人以為是錯判了；但實情是整個文章中，都沒有提及過裁判的道歉。那只是當值裁判致電他們解釋當時的判決，而他們也已經被知會這個解釋，即使他們覺得不合理，這再一次反映西方媒體在報道上的偏頗，罔顧事實（見圖）。

（圖片由作者提供）

翻查球例，只要不是故意阻攔皮球的路線，而且在上肢以下(見圖)觸球，加上對方並非處於合理進攻區域(即是越位位置)，那麼，這個不構成手球。

愛華頓的確急需搶分，但林伯特不免是小題大做了，與其投訴，倒不如做好下一輪的準備。



