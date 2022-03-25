四隊爭前四，曼聯韋斯咸機會低；領隊有本領，熱刺阿仙奴形勢好

英超剩下10輪，曼城利物浦爭冠，未知鹿死誰手，車路士爭標無望，但仍處於較利的第三位，至於第四個歐聯席位則充滿變數。阿仙奴、熱刺、曼聯和韋斯咸四隊只能活一隊，四位領隊和四套管理方針，到底孰優孰劣？

這四隊如同四種不同公司的經營方針。先講韋斯咸，管理層是典型的小市場小公司思維和格局。沒有衝擊冠軍的野心，只要留在英超，能踢歐洲賽事額外獎勵，不求有功但求無過，所以買人只求實用，賣人也毫不手軟。

加上莫耶斯多年在中型班執教的經驗，有力攪局，但無望前四，韋斯咸充其量不過是當年莫耶斯帶隊的愛華頓翻版，要衝擊歐聯資格，不是沒希望，但的確不夠班。

韋斯咸為迪倫懷斯標價1.5億英鎊，環顧英超，利物浦和曼城不需要、熱刺和車路士沒錢、海外的拜仁不會買，皇馬和巴塞更對英格蘭球員沒興趣，買家恐怕只餘中場缺人的曼聯。但價錢太貴之外，還要看新領隊的組班方針。（圖片由作者提供）

曼聯管理層是典型錢多又大想頭，卻沒有完整計畫。過去幾年，費格遜離開後，換了莫耶斯、雲高爾、摩連奴和蘇斯克查，加上現在的漢歷克，9年5領隊，形形色色都有，就是踢不出一套新戰術體系；球員買了不少，卻沒幾個可以擔當大任。

現任領隊漢歷克還是過渡性，強項是發掘年輕球員，不是教波；連下任領隊是誰都未有定案，叫球員如何安心比賽？餘下比賽分別更要對排名比她前的利物浦、阿仙奴和車路士，紅魔要殺入前四，難度不低。

最新消息指阿積士領隊坦克面試曼聯新領隊；阿積士以青訓聞名，年輕小將人才輩出，漢歷克當然喜歡這套系統。但問題是曼聯需要一個大師，不是一個幼兒園小學老師，坦克有本事壓得住這班球星嗎？（圖片由作者提供）

熱刺管理層又如何？有野心卻不願意付出，光想靠坐在倫敦食老本。這樣老闆，當年遇上普捷天奴，能夠帶隊取得聯賽亞軍和衝入歐聯決賽，已經非常走運；既想不花錢，又想有獎盃，天底下哪有如此便宜的事。

但干地畢竟是有料之人，從最近幾場的走勢，熱刺的確回勇，球員開始適應他的戰術，攻守漸趨平衡；加上餘下賽程僅阿仙奴和利物浦是強隊，爭前四機會不小。

去年曼城收購哈利簡尼不成事，有傳曼聯有意今季接力斟介；近日在國家隊集訓的簡尼就表明今季一定會盡全力為熱刺比賽，但未來的事難有定案。此番言論又被解讀成希望離隊，只不過，如熱刺仍打算企硬沒1億鎊不賣的話，畢竟簡尼已經30歲在望，這個價錢實在太貴了。（圖片由作者提供）

最後是近年已沒機會爭四的阿仙奴，管理層就抱著的就是這套只要進前四，其餘沒問題的思維去管理，不論領隊是雲加、艾瑪利還是阿迪達，只要保住前四，哪怕沒有冠軍都只是無關痛癢。

阿迪達經過前後一年的調整，幾乎棄用所有老將，改踢青春班開始收到效果。年輕有活力，踢出簡單直接的攻守。雖然下半季賽程屬於最難踢，還要和其他要對車路士、熱刺、曼聯和韋斯咸，但正好都是爭四對手，如果都能搶分成功，就證明阿迪達的領軍能力。

奧巴美揚離開阿仙奴之後，在巴塞重獲新生。到底是阿迪達不懂用，還是奧巴美揚在阿仙奴不爭氣？應該說，阿迪達不想用，因為奧巴美揚不是他想要的前鋒類型；而奧巴美揚也不願意為阿迪達踢波，因為傳控戰術根本不適合他，如今分開，對兩者都是好事。（圖片由作者提供）

四隊爭第四，按賽程而言，熱刺有優勢；按球員質量，理應曼聯較高；但按踢法和後勁，阿仙奴有把握。要數機會率，阿仙奴熱刺都有3成半、曼聯2成，最後韋斯咸僅1成；聯賽入直路，就看是阿迪達考牌成功，還是干地的鐵血風格奏效，抑或漢歷克和莫耶斯有運氣了。

後記

兩周前才讚賞過皇馬在歐聯的表現，以及安察洛堤的調度如有神助；殊不知，聯賽大敗予巴塞，慘吞4個光蛋，簡直毫無還擊之力。

賓斯馬缺陣，已經是第一個輸波的伏筆，也因為賓斯馬缺陣，安察洛堤亦承認排錯陣，加上整體球員年紀偏大，中場掃蕩力大減，結果多次被巴塞快速反擊得手。而偏偏奧巴美揚和查奧爾在英超踢的就是突擊，可說是一進一退之間。不過皇馬大敗，也不影響她今季重奪西甲冠軍的走勢了。

一場大勝又預示巴塞翻身？也不是。畢竟球隊老化，奧巴美揚、查奧爾都只是過渡性質，發揮不到巴塞本身的傳控優點；單靠費蘭托利斯、法蘭基迪莊和柏迪利不足以擔起重任。西甲實力，基本上是巴塞皇馬之爭，但巴塞要重返巔峰，還看新球季買到甚麼人。

有傳巴塞打算為利雲度夫斯基開出一份4年合約，如果成事，巴塞就幾乎是徹底改變踢法。包括奧巴美揚、利雲度夫斯基等人，都不是踢傳控的料子，是沙維打造了一套新戰術，為巴塞重拾光輝？那就要等著瞧！（圖片由作者提供）