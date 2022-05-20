靠謝拉特「奪」冠，利物浦點講得出口！

英超煞科，曼城和利物浦都是許勝不許敗，但偏偏曼城最後一場對手是維拉，領隊謝拉特又是利物浦名宿，真是未開波，已經充滿話題。要阻擋曼城，謝拉特縱使有心，恐怕維拉也未必有力。

英超最後兩輪，維拉絕對是主角。先是昨晚逼和般尼，令般尼和列斯聯同分，要靠最後一場決定護級資格。

再來就是本週日的煞科戰，面對曼城，如果令對方失分，而利物浦又順利贏波，則利物浦可以反超曼城，後上奪冠。

利物浦的球迷，固然是希望神奇隊長可以幫球隊一把；即使當年不能帶隊捧杯，如今都可以助攻一下母會奪冠，球迷的幻想果然夠美好。

話說據外媒透露，原來格利殊轉會曼城的條款中，列明如果格利殊成功幫助曼城奪冠，維拉就能從中獲得1500萬鎊的額外獎金，所以有球迷陰謀論，維拉對曼城肯定不會出全力。（圖片由作者提供）

連現任利物浦隊長軒達臣都開玩笑，說要給謝拉特打給電話，希望對方能幫一幫利物浦。

要維拉令曼城失分，何其困難。莫說維拉的陣容和質素不及曼城，就連對賽紀錄，都是曼城一面倒佔優，過往8次對碰，曼城全勝；所以維拉要贏幾乎是沒可能，能夠逼和對手已經夠運氣。

在公在私，其實都不應該將壓力放在謝拉特身上。謝拉特也坦言，自己的關注是維拉，無論任何比賽都會出盡全力，不會因為任何外在因素而改變排陣，目標還是全取3分。（圖片由作者提供）

曼城和利物浦爭冠，命運始終掌握在自己的手中，曼城不能失分，因為和波的話，也被利物浦贏波趕上；利物浦則必須要贏，還要寄望曼城失分，所以有機會大破狼隊。

曼城有沒有機會失分？一如上場對韋斯咸，有誰想過曼城會在比賽中落後兩球；利物浦是必勝無疑？其實也不能低估狼隊的決心。

但最終不論是曼城還是利物浦奪冠，未到最後一刻，都不知鹿死誰手；有如高手過招，棋逢敵手、將遇良才，這就是足球的魅力。

本週焦點

除了曼城和利物浦的爭冠戲碼，爭四仍未落下帷幕。

阿仙奴經歷幾場失分之後，跌至第5，最後一場對愛華頓，同樣是必須取勝；愛華頓昨晚擊敗水晶宮成功護級，雖然無搶分壓力，兵工廠是否有必勝的把握？

而熱刺在積分榜領先兩分，只要不敗，加上得失球差佔優，不論阿仙奴是否全取3分，都可保住歐聯席位。熱刺氣勢和狀態都好，加上有主導權在手，應該可以輕取諾域治，阿仙奴就只可以盡人事，聽天命。

護級同樣精彩，愛華頓死裏逃生，餘下列斯聯和般尼分途出擊，前者作客賓福特是五五波，後者主場對紐卡素未必穩勝，哪隊護級成功要睇臨場發揮。

林伯特和謝拉特同為頂級中場，但教波評價走向兩極，林伯特在愛華頓一度深陷降班危機，但謝拉特帶領維拉早早上岸，如今還可阻擊衛冕冠軍。兩人性格不同，決定命運走向有高低。（圖片由作者提供）

英超以外，意甲米蘭雙雄同樣要鬥到最後一刻；AC米蘭作客薩索羅，國際米蘭則主場對森多利亞。兩者對手都不強，相信贏波無難度，而AC米蘭因為對賽成績較好，即使最後和波，也可捧杯，有主導權下應該踢得比較輕鬆；國米要寄望AC米蘭失分，自己又要贏波，但主場有保證，且看能否有運氣幫一把。

麥巴比有傳已經和皇馬達成協議，收取1億歐元簽字費，再加3000萬鎊年薪；但部分聖日耳門的球迷就批評麥巴比忘恩負義。麥巴比在巴黎的付出人所共知，但巴黎始終不能突破歐聯，如今是人人都嚮往的皇馬招手，麥巴比有何道理不做一個最佳選擇？（圖片由作者提供）

利雲度夫斯基希望離開拜仁，卻被拜仁名宿和球迷批評眼中只有錢，無情無義。利雲度夫斯基將整個巔峰期貢獻給拜仁，如今希望再簽一份長約，卻未獲拜仁承諾，倘能轉投善待自己的球隊，何來無情？拜仁未肯續約又放聲狠批，這又是否無義？（圖片由作者提供）



