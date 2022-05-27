摩連奴歐協封王，回歸英超紐卡素？

摩連奴周中帶領羅馬創造歷史，在歐協盃奪冠後，不但成功完成史無前例的歐洲盃賽三冠王，更創下4次打入歐洲賽事決賽都封王的成績。狂人不狂，賽後更留下男兒淚，奪冠任務完成，摩連奴會否離開？是否如傳言般重返英超紐卡素？

帶領波圖和國米都贏過歐聯冠軍，之前也在曼聯奪得過歐霸冠軍，如今加上一個歐協盃冠軍，摩連奴雖然性格乖張、為人輕狂，但冠軍獎盃就是最好證明，摩連奴在執教上確有過人之處。

過去10年意甲水平不斷下降，多支球隊幾乎淪為老人院；意甲球隊在歐洲賽成績平平，對上一次奪得歐洲賽冠軍的同樣是摩連奴帶隊的國米，所以說一個「對」的領隊何其重要。（圖片由作者提供）

雖然羅馬季初請來摩連奴執教，多少會有點期望，但相信絕不會估計到可以在歐洲賽捧盃。

可以帶領只屬於二、三線的羅馬捧盃，證明摩連奴仍然有料；但以他性格，在第二季總會出事，而且作為冠軍級領隊，絕不願屈就在意甲和羅馬。

早有風聲傳出摩連奴希望重返英超，但只等一個機會；而被沙特王儲收購紐卡素，護級成功後，下季同樣有更高要求。雙方會否一拍即合？

下季紐卡素，爭四已是基本要求，換個冠軍領隊是必然手段。市場上選擇是有不少：施丹不想，雲尼亞利和賓尼迪斯則未能再一次證明自己。

相反，摩連奴卻絕對有意回歸英超，更何況自己曾經是執教過3隊英超球隊，幫其中兩隊捧起過獎盃，有誰比自己更合適？

摩連奴在羅馬，加上米希達恩、史摩寧、車路士棄將阿巴咸和阿仙奴借將米蘭尼爾斯，幾個英超兵用「蔗渣價錢踢出燒鵝味道」；如果紐卡素把這幾名球員融入球隊，配合摩連奴，爭冠不易，但足以有力爭取前四。（圖片由作者提供）

雖然奪冠後摩連奴，口口聲聲表示會留在羅馬繼續明年計畫，但當紐卡素拋出橄欖枝，摩連奴會拒絕嗎？羅馬面對巨額解約金（約3000萬歐元），不會放人嗎？答案顯然易見。

不要忘記，摩連奴在車路士、曼聯和熱刺執教，都被辭退，如今有機會回歸英超，一報被掃地出門的屈辱，這機會怎會錯過？

有冠軍經驗，又肯降格教二線隊，摩連奴是紐卡素領隊不二人選。既有錢增兵，有能滿足人工要求，紐卡素是摩連奴的最佳選擇。若紐卡素有心、摩連奴肯定有意，果真是寶劍配英雄？球迷們拭目而待。

本週焦點

利物浦大戰皇馬，是2018年歐聯決賽的翻版。當年利物浦是高普剛剛開始執教，如今大熟大勇，加上士氣狀態俱佳，能否打破皇馬在歐聯改制後7次入決賽都封王的不敗成績？

皇馬是歐聯（包括前身歐冠）史上最強的球隊，曾經13次封王，而利物浦則曾經6次奪冠，是英超球隊最佳。

在國內盃賽已經連奪兩冠、在聯賽也只是以1分失落冠軍，利物浦今屆狀態非常好，甚即使沙拿和文尼離隊踢非洲盃期間，都維持到戰鬥力，高普對球隊的調整做得非常到位。

老中青結合，加上合作多年，有默契、有活力，踢法機動，對應皇馬年紀大和中場掃蕩力弱這個弱點，利物浦理應看高一線。

皇馬看點，則在於是否能夠連環擊敗英超排名前三球隊封王。有趣的是，面對車路士和曼城，都是在次回合最後階段才取勝，如今只有一個回合，皇馬稍有不慎，可能就萬劫不復。

皇馬今屆在歐聯連續在尾段神奇反勝，連哥迪奧拿在被問及如何在聯賽最後5分鐘入3球反勝維拉贏得英超冠軍時，幽默的說自己當時「請教」了皇馬，獲得了反勝秘笈。（圖片由作者提供）

安察洛堤會不會出奇兵？夏薩特和巴爾能否神兵天降？如果這對左右翼孖寶雙雙登場，不用太過驚訝，因為安察洛堤已經不是第一次用奇兵，不過他們的狀態如何，才是左右勝負的關鍵。

除非賓施馬又有神來之筆，或者艾力臣比加突然失準，甚至沙拿或者文尼開賽就傷出，否則以波論波，利物浦應該不會重蹈2018年的覆轍。

沙拿在賽前派定心丸，表明自己下季度還在利物浦。因為還有一年合約，沙拿現階段留下來是必然的，但如果續約談判不成功，利物浦別無選擇，也只可以賣走他。（圖片由作者提供）

曼聯增兵反而踢得更差？干地都在記者會忍不住說紅魔羅致C朗、華拉尼和辛祖之後，反而差過上季，上季還是亞軍，今屆跌到第六。（圖片由作者提供）