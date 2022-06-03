曼聯沉淪車仔賣盤成輸家；曼城封王利記雙冠大贏家

有甚麼比踢到最後一輪的最後15分鐘才決定冠軍誰屬更讓人振奮？今季英超雖然落幕，但仍有很多值得回味的澎拜時刻。

贏家1：曼城

曼城今季攻力冠絕歐洲，全季射入150球；不要忘記，曼城沒有一個超級前鋒，但這個入球數已經比擁有三叉戟的利物浦還多3球。

5年4冠，兩次兩連冠，曼城開創了新皇朝，在哥迪奧拿領導下，球隊不斷換血，短期相信還是難以有人撼動曼城地位。

曼城今季不但在死球中攻入22球，更僅有1個失球來自死球，在死球的攻守均非常平均是其力壓利物浦和車路士的原因。（圖片由作者提供）

贏家2：利物浦

雖然最終以些微差距無緣英超冠軍，在歐聯又欠運之下敗給皇馬，但奪得聯賽盃和足總盃冠軍，仍是一個非常成功的賽季。

在高普帶領下，利物浦獲得過歐聯、英超、足總盃、聯賽盃、歐洲超級盃及世界冠軍球會盃，於沉寂30年的利物浦言，已經是了不起。

有傳文尼已經落實離隊加盟拜仁，轉會費僅僅是3000萬鎊加上浮動的1000萬鎊獎金。少了文尼，利物浦攻力下季未必追得上曼城。（圖片由作者提供）

贏家3：熱刺和干地

熱刺在季初聘用紐奴，但風格不合，很快熱刺陷入危機；壯士斷臂後，改讓干地執教，是熱刺近年最佳選擇之一。

干地有戰術頭腦、又有人格魅力，讓熱刺球員折服；更重要的是，干地風格適合熱季球員機動踢法。今年轉會窗如果能羅致合適的球員，熱刺下季度有望攪局。

有傳干地因為獲承諾有1.5億元增兵才願意留下來；而且有份踢歐聯，有望吸引不少具實力的球員加盟。（圖片由作者提供）

贏家4：孫興慜

以23個入球，兼沒有一個是12碼的成績，成為英超神射手，孫興慜成為亞洲球員第一人。近年入球數字不斷提升，有傳他的身價已經超過8000萬歐元。

除了入波厲害，孫興慜還很有生意頭腦。將自己的姓連同號碼變做品牌NOS7，推出服裝、飲品等產品。（圖片由作者提供）

贏家5：紐卡素

經歷多年易手風波，終於在季中前被收購；雖然買家備受爭議的沙特王儲牽頭財團，但畢竟搖身變成富豪球會，加上成功護級，未來能否攪局甚至挑戰錦標，就看今年夏天的操盤。

贏家6：英超賽會

最大贏家當然少不了英超賽會，能夠將英超包裝成如此成功全球賽事，吸引天價轉播，加上一級球星領隊加盟，英超早已超越西甲意甲等，成為歐洲最佳聯賽。

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