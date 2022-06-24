老闆換人防線換血，車路士爭標路漫長

經歷動盪不安一季，班主被迫賣盤，又有盧卡古不滿排陣引發內訌，車路士在不被看好情況下，依然守穩前三。賽季結束，有了新老闆，但防線多人離開，車路士下季如何，看看杜曹能否力挽狂瀾？

要討論車路士下季的表現，離不開一個話題，就是新班主的態度。長久而來，車路士之所以能否在英超攪局，甚至有力爭冠，全賴老闆艾巴莫域治無限量資金支持。

聖日耳門將尼馬掛牌出售，車路士和紐卡素成為最有機會的買家，但據聞紐卡素沙特財團和聖日耳門卡塔爾財團政治上對立，因此聖日耳門傾向將尼馬賣給車仔。（圖片由作者提供）

雖然有分析認為，艾巴的老闆足球，不利球隊的發展，不停換領隊對於球隊規劃沒有好處；但現實是，車路士在艾巴治下，幾乎能奪取的冠軍都已經拿過，而且常年有力爭標，每年打入歐洲賽，所以絕對稱得上成功。

如今車路士迎來美國老闆，會不會是曼聯或者阿仙奴的翻版？

曼聯自從美國財團入主後，多年來除了靠摩連奴拼來一個歐霸盃和足總盃，幾乎都是浮浮沉沉；阿仙奴更可憐，不但球員留不住，只踢青春班，之前連續兩季以第8名結束賽季，失落歐洲賽。

車路士會否同一命運？

只要看今年夏天如何補強防線，就可以知道這個新老闆對車路士有多支持。

除了球員離隊，連管理層都大執位，包括主席畢克、總監馬蓮娜、技術總監施治都會離隊，但新班主保利不打算外聘，自己不但當主席，還會兼任總監，負責夏天一切轉會事務，且看這個美國人如何操盤。（圖片由作者提供）

當後防魯迪加、基斯甸臣、甚至阿朗素、艾斯比古達4名主將都約滿離開，車路士如果不在防線上增兵，肯定守不住列強進攻。

即使新班主願意增兵，也要看肯投入多少錢、買甚麼球員。如果只是二等貨色，對車路士幫助不大。但車路士唯一的優勢，是杜曹仍擔任主帥。

杜曹和一般領隊不同，有的領隊需要球員貫徹自己的戰術思維，例如哥迪奧拿和摩連奴，就需要大量服從自己戰術的球員；但杜曹不同，他會因應球員的特性做出改變，因時制宜。

即使車路士最終未必成功增兵，相信在杜曹帶領下，仍是前四份子。

有傳車路士希望羅致巴塞的迪比利，但後者忽然轉軚又不願離隊，令車仔增兵受阻。迪比利季初還有一年約，不肯減薪被沙維雪藏，還說永不錄用；言猶在耳，季中開始成為球隊主力，沙維又叫續約，他不傾。管理層出爾反爾，球員自然識走位。迪比利擺明求財，巴塞現在沒錢，不用轉會費，也要加人工和迪比利簽新約。（圖片由作者提供）

車路士上季入76球、失33球，和曼城利物浦失26球比，不太差；但後防4人離隊，即使能夠保住失球數字不上升，需要增加入球才能拉近與曼城和利物浦的距離，而且這個距離足足有20球。所以除了防線，一個有入球保證前鋒，同樣非常重要。

唯一值得慶幸的是，車路士中前場兵源充足，中前場球員還有進步的空間，且看杜曹如何整合，加上如果班主願意花錢、增兵成功，車路士下季仍有望爭標。

轉會焦點

文尼即使成名多年，仍為家鄉盡力，包括建醫院、油站，改善家鄉親友生活；他轉投拜仁，獲得36萬鎊週薪，看似他索要高薪，但從人品上來說，何況他的質素無容置疑，完全配得上這個人工。（圖片由作者提供）

阿仙奴羅致葡萄牙小將法比奧韋拉，此子創造力強、加上速度快，有機會成為奇兵；阿仙奴又傳出對莫拉達有興趣，但最需要的前鋒至今仍未有下文。（圖片由作者提供）

紐卡素增兵之路不似如期，最近簽入的英格蘭門將普比已經是最有份量的球員；有傳因為歐洲足協對紐卡素忽然富貴有意見，因此以財政公平條例嚴格要求對方，令紐卡素即使有錢都花不得。（圖片由作者提供）