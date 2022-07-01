干地留隊熱刺衝冠，只看老闆有否雄心

從一度位列聯和歐聯亞軍，到跌回中游，熱刺幾乎重返海鮮波行列。但上季季初干地接手後，不但重返前四踢歐聯，連哈利簡尼都開腔要領隊留下來，班主列維都開水喉增兵，熱刺來季能否衝擊錦標？

一隊球隊能否成功，兩個關鍵因素：老闆是否有雄心和球員是否有鬥心。

熱刺球員有沒有鬥心？毋容置疑。如果沒有競爭精神，當年怎可能衝擊聯賽錦標，甚至殺入歐聯決賽？如果不想贏波，哈利簡尼又怎會曾經要求離隊，追逐冠軍夢？

干地上任執28場比賽，17勝5和7負，只計算這段期間，熱刺走勢在聯賽排第三。他上任後，熱刺場均入球從0.9個升到2.1個、場均失球由1.6個減少至0.9個，場均得分由1.5分增至2分，升呢兩級。（圖片由作者提供）

但空有一班有實力、有鬥志的球員，並不足夠，老闆是否有同樣的精神，左右球隊的成敗得失。

多年來所見，列維絕非一個好老闆，但不代表他不想奪冠，否則也不會找來摩連奴，甚至干地執教。

但想贏不代表他願意付出。列維多年來為人詬病的，就是他只懂利用球隊賺錢，卻從不願付出與爭冠成正比的資源。

但今日竟然破天荒出資讓干地增兵，相信是有利物浦珠玉在前——花錢之後提升戰績，然後收入更多，這才是列維背後的盤算。

熱刺在季中從祖雲達斯找來兩位中場球員，其中古路施夫斯基，14次登場攻入5球，傳球成功率超過87%，更貢獻8個助攻，可見干地買人甚有眼光。（圖片由作者提供）

上季先苦後甜，下季的熱刺將更值得期望，原因有兩點。

第一當然是增兵，不論是已經簽入的比列錫、比蘇馬和費沙科士達，抑或傳聞中從愛華頓撬來的李察利臣及哥頓，及有望回歸的艾歷臣，都以讓球隊再提升一個層次，起碼在聯賽坐四望三。

熱刺新防中比蘇馬上陣28場貢獻入球和助攻各兩個，交出場均2.6次鏟球、1.7次攔截和1.5次解圍的防守數據；干地坦言他有簡迪影子，希望如自己當年在車路士簽入簡迪一樣，助球隊衝擊錦標。（圖片由作者提供）

買入進攻球員固然重要，但熱刺失球高達40球，是重視防守的干地難以容忍的，中堅能否增兵以減少失球，是熱刺可否挑戰第三，甚至威脅第二的關鍵。

其次，經歷先低後高的一季之後，熱刺上下都對干地更信服；從哈利簡尼在賽季後主動要求希望干地留隊就可見一斑；連老闆列維也為了干地留下來而大破慳囊，證明球隊對干地寄予厚望。

干地以往每逢執教球隊的第一個完整賽季，都會有盃落袋，外媒稱之為conte’s first-season magic，包括首次執教意乙的巴里、祖雲達斯、車路士、國米，都是首個完整賽季就捧盃，下季熱刺有望延續這個趨勢。（圖片由作者提供）

以上兩點是否似曾相識？一如曼城找來哥迪奧拿和利物浦找來高普，一個讓球隊上下都信服的領隊，然後逐步增兵換血，熱刺看似走上對的路。

以波論波，干地的執教能力絕對不在哥迪奧拿、高普和杜曹之下，下季超越車路士進佔第三也不足為奇，如果增兵順利，將有機會挑戰利物浦和曼城。

轉會焦點

阿仙奴順利以4500萬鎊簽入捷西斯。在曼城出場159次，攻入過58球和29個助攻，平均約兩場創造一個入球，但相對他得到的入球機會，卻又不算高。曼城有阿古路和史達寧分擔進攻，而且有迪布尼等助攻，如今在槍手要擔正中鋒，捷西斯是龍是蟲，很快知曉。不過於曼城言，6000萬鎊買入頂級前鋒夏蘭特，而且才20歲出頭，4500萬鎊賣走捷西斯，一個字：抵。（圖片由作者提供）

車路士希望羅致祖雲達斯的荷蘭中堅迪歷特，但祖雲達斯索價7000萬鎊再加上添姆雲拿，是否值得見仁見智；此外有傳車路士會與阿仙奴競爭，力求簽入列斯聯翼鋒拉芬夏，甚至從曼城收購史達寧，或從巴塞簽入迪比利。（圖片由作者提供）

據報曼聯與巴塞已經就法蘭基迪莊的轉會達成協議，曼聯將會出價6500萬鎊，其餘則是浮動獎金；如果成事的話，巴塞就有錢買利雲度夫斯基，一舉兩得。（圖片由作者提供）