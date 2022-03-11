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11/03/2022

在家抗疫煲劇必睇｜Netflix韓劇《少年法庭》改編5宗真實案件！分屍、家暴、集體性侵，大尺度劇情衝擊思考！還有甚麼看點？

#少年法 #金武烈 #真人真事改編 #Netflix #韓國 #少年犯罪 #煲劇 #分屍 #少年法庭 #金惠秀 #家暴 #抗疫不悶 #韓劇 #集體性侵 #chillingathome
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　在家抗疫好無聊？最好煲劇來打發時間！最近Netflix韓劇《少年法庭》熱播，上架數天後即登上香港排行榜首位，劇集主要講述韓國的少年犯罪問題，其中5個案件更改編自真實血腥案件，包括分屍、誘拐、家暴、集體性侵等，絕對會令人愈看愈揪心！很多人還會邊看《少年法庭》邊問：少年犯案後獲得甚麼樣的懲罰或對待才叫「適合」？他們犯罪的緣由都與其原生家庭有關嗎？

 

（註：根據韓國法律，未滿14歲的少年犯罪，不會被起訴判入獄，未滿19歲者，則不會被判20年以上有期徒刑或死刑。）

 

　　如果大家在家抗疫期間已經看膩了甜寵偶像劇、青春搞笑片，不妨換換口味，花些時間去看《少年法庭》！除了大尺度劇情非常衝擊思考外，多位實力派演員的演技亦十分值得留意！即睇《少年法庭》3大看點！

 

【在家抗疫必睇《少年法庭》】看點1：改編韓國真實案件！

 

　　《少年法庭》打正旗號探討韓國少年犯罪問題、少年法庭的運作等，故編劇花了4年時間去調查和構思，更改編了5宗在韓國發生的真實案件，包括女童分屍、誘拐、集體性侵等！劇中首兩集所講的「男童分屍案」，正是改編自2017年震驚全韓國的「仁川國小女童分屍案」，當年一名高中少女以極殘忍的方式將一名8歲女童殺害，但由於她未成年，加上患有精神病，所以只被判 20 年有期徒刑，當時判決一出，即引起很多人不滿《少年法》刑罰過輕……至於《少年法庭》的故事又是怎樣？就由你親自去看！

 

（截圖自Netflix《少年法庭》）

（截圖自Netflix《少年法庭》）

（截圖自Netflix《少年法庭》）

 

下頁繼續《少年法庭》必睇看點

 

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