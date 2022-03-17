Netflix劇迷痛哭 | Netflix推「非同住者額外收費」計劃！3個地區率先實施！一文睇晒6大影片串流平台特色及收費！

去年曾傳Netflix有意限制非同住人共用帳戶的行為，但由於其後沒有太多相關消息，很多人都以為Netflix應該不會實施「封鎖」策略，沒想到Netflix突然投來一個「震撼彈」，宣布推出一個非同住者額外收費的全新計畫，並於3個地區率先實施！香港有無份？即睇！

Netflix產品創新總監Chengyi Long日前在Netflix官網表示，Netflix家庭方案相當受歡迎，但確實也造成一些混亂，故會在未來數星期內推出「非同住者額外收費」計畫，首階段先在智利、哥斯達黎加、秘魯測試2項新功能：「添加額外會員」以及「轉移資料到新帳號功能」！

「添加額外會員」：

主要針對標準及Premium高級會員，讓他們以較低的價格（2.99美元，約23.8港元），為最多兩個非同住的人新增子帳戶，享有自己的個人資料、帳密和個性化推薦。

「轉移資料到新帳號功能」：

基本、標準和高級會員可將共享帳戶的資料（包括播放清單、瀏覽紀錄等）轉移至一個新帳號或子帳號。預計屆時會有部分用戶受新政策影響。

事實上，Netflix一直都不允許非同住人共用帳戶，有說Netflix更因為「共用帳戶」的問題而每月損失逾10億美元，故一直希望打擊共享行為！雖然香港版Netflix仍未有相關限制，不過外媒TechCrunch預計，Netflix將會在不久將來會在全球推出此兩項功能。

（圖源：pixabay）

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