抗疫在家好玩手作！PMQ推9個線上工作坊：和諧粉彩、山系編織手袋、藍曬名信片，材料包直送到家，上線即學！

最近大家都留在家中抗疫，不過每日坐在家中，不是對著電腦工作就是看電視煲劇，總會有厭倦的一天。想安在家中又可以搞搞新意思？機會嚟喇！PMQ元創方在3月開始的「慢活‧樂」工作坊，增設了9個不同線上workshop，報名後材料包就會直送家中，讓大家安在家中都可以輕鬆DIY，即睇有咩啱你心水！

1. Paint Shop：「水彩畫 - 痕跡創作」工作坊

長期待在家中，難免會出現抗疫疲勞，這時候，拿起畫筆在畫紙上盡情發揮創意，也許是抒發壓力的好方法！Paint Shop的「水彩畫 - 痕跡創作」工作坊以Google Meet的形式教授，更是全年無休，不論是平日還是假日都可參與，十分適合在忙碌中想喘一口氣的大家。

「水彩畫 - 痕跡創作」工作坊

授課形式：Google Meet

年齡：適合6歲以上人士

日期：每日；五天前預約

時間：下午2時至下午4時／下午4時至下午6時

時數：2小時

費用：$380 （連材料）

查詢：shop@513paintshop.com／2155 2282

2. Isatisse Studio：和諧粉彩體驗工作坊

同樣是以畫作媒介的工作坊，Isatisse Studio的工作坊則以粉彩為主。和諧粉彩源自日本，主要以簡單和放鬆的作畫方法，讓大家從中獲得放鬆、愉悅的感覺；看著眼前這些「搞鬼」的畫作，你也想試試嗎？

和諧粉彩體驗工作坊

授課形式：Zoom

年齡：適合6歲以上人士

日期：3天前預約

時間：下午1時至下午2時半／下午3時至下午4時半／下午5時至下午6時半

時數：1.5小時

費用：$400 （連材料）

查詢：info@isatisse.com／9261 2948

3. BLIND by JW：山系編織工作坊

除了畫畫，更想動動手DIY？這個由BLIND by JW舉辦的「山系編織工作坊」可能適合你！大家可選擇自己喜歡的顏色皮帶，工作坊會提供編織手袋的材料和教學，然後就可以親手編織屬於手袋，美觀又實用！

山系編織工作坊

授課形式：Zoom

年齡：適合8歲以上人士

日期：每日；須提前預約

時間：下午2時至下午3時半／下午4時至下午5時半

時數：1.5小時

費用：$499 至 $599 （連材料）

查詢：blindbyjw@outlook.com／6086 8671

4. Paint Shop：金箔布袋工作坊

若「山系」不是你杯茶，來看看同樣來自Paint Shop的「金箔布袋工作坊」吧！在帆布袋上塗上金箔，金箔份量由自己控制，不用擔心過於誇張，簡簡單單就可令帆布袋變成獨一無二的藝術品！

金箔布袋工作坊

授課形式：Zoom／Google Meet

年齡：適合8歲以上人士

日期：每日；須5天前預約

時間：下午2時至下午4時／下午4時至下午6時

時數：2小時

費用：$480（連材料）

查詢：shop@513paintshop.com／2155 2282

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