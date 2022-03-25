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25/03/2022

抓緊花季的尾巴！精選4大賞花熱點！睇罕見墨染櫻、河畔富士櫻、黃色風鈴花海，周末即去！

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Text: Christy Yiu

　　疫情下，長期待在家中難免會抗疫疲勞，總會想外出「透透氣」，說時遲那時快，轉眼已到春天，又是繁花盛開的季節！每逢3月，都是櫻花和黃花風鈴木綻放的季節，一遍遍的花海令人賞心悅目，只不過櫻花和黃花風鈴木的花期也十分短，這次編輯就為大家精選了4大賞花地點，一起來抓緊花季的尾巴吧！

 

1.    大埔海濱公園：罕見墨染櫻！

 

　　轉眼間己有兩年無得「返鄉下」，最令大家掛念的，一定是盛開的櫻花，還有那櫻吹雪的畫面。

 

　　正所謂「望梅止渴」，想止旅遊癮，其實也可在香港看櫻花！除了熱門景點如單車館公園和嘉道理農場，編輯特別推介大埔海濱公園，大埔海濱公園在大發街入口裁種了富士櫻以及墨染櫻，櫻花樹並排形成花海，打卡一流！

 

（圖片來源：rainzoe_foto @ IG）

 

　　值得一提的是，有別於我們常見粉紅色的富士櫻，墨染櫻顏色較白，在香港亦較為少見，想睇盡不同櫻花的朋友就千萬不要錯過！

 

（圖片來源：rainzoe_foto @ IG）

 

大埔海濱公園

 

地點：大埔工業邨大發街

交通：港鐵大埔墟站A3出口轉乘K17綫港鐵接駁巴士至富善總站，步行約10分鐘

 

2.    沙田安景街公園: 河畔盛開富士櫻！

 

　　今年沙田的安景街公園同樣成為賞櫻熱點之一，隨便在網上搜尋「香港櫻花」，就可看到不少照片都攝於安景街公園！安景街公園位於城門河畔，種有大約10棵櫻花樹，盛開的櫻花伴以河景，即使是新手也很容易就拍出各種美照！

 

（圖片來源：Oympus Imaging Hong Kong @ FB）

 

　　安景街的櫻花早於3月初旬已經開花，網上有情報指，櫻花樹近日已開始漸漸長出綠葉，想追櫻的你就要把握機會啦！

 

（圖片來源：Oympus Imaging Hong Kong @ FB）

 

安景街公園

 

地點：沙田安景街

交通：港鐵屯門線石門站C出口往碧濤花園方向行，步行約10分鐘

 

下頁睇黃花風鈴木！

 

 

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