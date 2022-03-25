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25/03/2022

《金宵大廈2》搶閘4月首播！挾《金宵大廈》超高人氣，續集大玩平行時空出現兩個香港？新劇有乜必煲理由？

#電視劇 #抗疫不悶 #TVB #煲劇 #金宵大廈2 #劇集 #陳山聰 #金宵大廈 #李施嬅 #伍詠薇 #chillingathome
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　TVB時裝奇幻劇集《金宵大廈》於2019年播出時受全城熱捧，事隔3年，由原班人馬包括陳山聰、李施嬅、張彥博、趙希洛等人演出的續作《金宵大廈2》終於確定於4月4日播出！相信定能吸引一班《金宵大廈》擁躉坐定定睇電視！不過，有不少觀眾就擔心《金宵大廈2》會拍得很爛，畢竟珠玉在前，何況續集拍得比首集爛從不是新鮮事！到底《金宵大廈2》能否打破續集魔咒？即睇今輯故事有乜看點！大家再決定值不值得追看！

 

由陳山聰、李施嬅主演的《金宵大廈》於2019年播出時極受歡迎。

（《金宵大廈》劇照）

 

即睇《金宵大廈2》5大看點：

 

1.    挾前作《金宵大廈》超高人氣，大玩平行時空！

 

　　《金宵大廈2》作為大熱奇幻劇《金宵大廈》續作，由宣布開拍時已備受關注和期待！先說《金宵大廈》，2019年播出時被大讚題材新鮮、劇情緊張刺激、演員演技到位不矯情，成功掀起追劇熱潮，劇中男女主角陳山聰和李施嬅更憑角色獲獎成為「最受歡迎電視拍檔」，風頭一時無兩！事隔3年，《金宵大廈2》不但起用原班人馬，更大玩「平行時空」，講述另一個時空的「金宵大廈」裏，小資女Ella（李施嬅飾）與咖啡師男友Maurice（陳山聰飾）的戀情不被看好，某日Maurice在金宵大廈離奇失蹤，雖然最後被尋回，卻喪失了所有記憶，性格和習性更變得迥然不同，由不羈浪子變成貼心暖男，Ella為了解開這個謎，唯一方法就是由金宵大廈入手……

 

　　據了解，《金宵大廈2》共有10個迷離單元故事，包括《七樓半》、《姐姐》、《雙魚》、《訪客》、《對倒》、《城寨英雄GO!》、《OPPA》、《吃播》、《嫁衣》和《原點》，光看單元名稱都覺吸引，令人十分好奇到底會是怎樣的故事！

 

（截圖自《金宵大廈2》預告片）

（截圖自《金宵大廈2》預告片）

 

下頁睇《金宵大廈2》其餘4個看點

 

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