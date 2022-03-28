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28/03/2022

奧斯卡2022｜今屆好多爆冷？《沙丘瀚戰》奪6獎成大贏家！影帝Will Smith打人？Troy Kotsur成史上首位聽障男配角！（附完整得獎名單）

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮已經順利舉行，賽果塵埃落定，不知道得獎電影是否大家的心水呢？今屆奧斯卡2022有不少亮點，最有話題的一定是影帝Will Smith 走上台向Chris Rock揮拳一事！到底發生甚麼事？而另一驚喜位就是，最佳電影大熱倒灶，由《心之旋律》爆冷奪獎，同劇更創出歷史性時刻，片中演員Troy Kotsur成為史上首位奪男配角的聽障演員！想知更多？即往下睇啦！

 

#1 大家最關心的「最佳動畫」獎花落誰家？

 

　　對於香港的影迷來說，今屆奧斯卡的焦點絕對是最佳動畫這個獎項，事關由古天樂擔任監製的Netflix動畫《一家人大戰機械人》有份角逐！《一家人大戰機械人》早前勇奪安妮獎，被外界看好可以在奧斯卡再下一城。可惜，不敵迪士尼出品《奇幻魔法屋》，無緣最佳動畫！

 

（《奇幻魔法屋》電影海報）

 

　　迪士尼動畫一向大受口碑，而奪獎的《奇幻魔法屋》亦不例外，全球票房達2.5億美元！動畫主要講述「魔力高家族」的成員都有天賦魔法，唯獨小女孩美麗寶是全家族沒有魔法的小朋友，她更成為拯救魔法樂士的關鍵人物！如果還未看過，可以趁這段時間重溫一下！

 

　　雖然古天樂投資的漫畫最終不敵《奇幻魔法屋》，但是據悉這次是古天樂主理的電影公司，成立9年以來首次衝出國際，成功獲得奧斯卡提名，可說是雖敗猶榮！大家欣賞過得獎作品之後，都可以上Netflix看看《一家人大戰機械人》！

 

（Netflix網頁截圖）

 

#2  Will Smith首奪影帝！竟在台上揮拳？

 

　　奧斯卡另一看點就是入行37年的Will Smith 憑《王者世家》首奪奧斯卡影帝殊榮，他在電影中飾演一名網壇女將的爸爸和教練。不過，奪影帝一事似乎被一場小插曲蓋過……

 

　　事情是這樣的，當時Chris Rock正要頒發最佳紀錄長片，他在台上就對Will Smith一直飽受脫髮問題困擾的老婆開玩笑，直言其光頭可以去演《伴我雄心》，結果Will Smith直接走上台怒摑Chris Rock，下台後更以粗口大罵！全場嚇呆，正所謂「最怕空氣突然安靜」，場面相當尷尬！最後Will Smith奪影帝發表感言的時候，都有為自己的舉動道歉，而網民的反應就兩極，一邊大讚他是護妻心切的好男人，另一邊就斥打人是不恰當的行為，你又點睇？

 

Will Smith （左）及老婆Jada Pinkett Smith （右）

（Will Smith Instagram截圖）

 

　　順帶一提，而影后就由《神聖電視台》的Jessica Chastain奪得，恭喜兩位！

 

Jessica Chastain

（Jessica Chastain Instagram）

 

#3 誰是大贏家？

 

　　由提名名單釋出後，影迷們一直都猜測哪一奪電影會橫掃多個獎項；結果出爐就是由《沙丘瀚戰》橫掃多個技術獎，成為今屆獲獎最多的電影！今屆大會為了節目順利在3小時內完成，主辦方美國電影學院就在頒獎禮開始前公布部分賽果，而總票房逾4億美元的《沙丘瀚戰》就先拔頭籌，先奪得最佳音響、配樂、美術設計和剪輯4個大獎，期後再在頒獎禮奪得最佳攝影和最佳視覺效果！《Dune》原本是一本大受讀者歡迎科幻小說，人物多之餘，關係錯綜複雜，要將小說內容拍成電影難度極高！今次《沙丘瀚戰》就取得佳績，成功連掃6個大獎！

 

（《沙丘瀚戰》劇照）

 

下頁繼續睇奧斯卡2022亮點！

 

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