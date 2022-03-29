奧斯卡2022｜在家睇得獎電影！HBO GO 睇大贏家《沙丘瀚戰》、哪些可在Disney+和Netflix睇到？一文睇清4大串流平台上架得獎電影

第94屆奧斯卡金像獎賽果已於昨日出爐，影帝Will Smith向頒獎嘉賓Chris Rock揮拳一事成全城熱話！除了關注Will Smith打人事件，相信各位戲迷也想重溫各套得獎電影，細味一番！編輯就為大家整合了有在4大串流平台上架的奧斯卡得獎電影，方便大家閒時觀賞或重溫！

1. HBO GO：兩大必睇電影！大贏家《沙丘瀚戰》、影帝Will Smith《王者世家》

《沙丘瀚戰》絕對是今年奧斯卡大贏家！改編至同名科幻小說的《沙丘瀚戰》連掃6大技術獎，包括最佳音響、配樂、剪輯、美術設計、攝影和視覺效果！電影講述出身貴族的少年背負自己的天命，守護家人和子民的未來，集科幻元素於一身，喜歡科幻電影的大家絕不能錯過！

《沙丘瀚戰》劇照

說到今屆奧斯卡最令人驚訝的，莫過於是護妻心切的Will Smith向頒獎嘉賓Chris Rock揮拳一事！事件發生後，Will Smith 憑電影《王者世家》首奪奧斯卡影帝殊榮，電影中Will Smith飾演著名網球巨星「大威」和「小威」的父親兼教練理察·威廉絲，講述理察·威廉絲如何教導女兒出人頭地；我們先把Will Smith的打人事件放在一旁，好好欣賞他的演技吧！

《王者世家》劇照

即睇《沙丘瀚戰》、《王者世家》：HBO GO

2. Disney+：最多得獎電影上架！影后Jessica Chastain《神聖電視台》、最佳動畫《奇幻魔法屋》

今年影后競爭激烈，而Jessica Chastain就憑《神聖電視台》中Tammy Faye一角成功擊敗《史賓沙》的Kristen Stewart、《成為里卡多之路》的Nicole Kidman等成功在奧斯卡奪得首個最佳女主角殊榮！在《神聖電視台》中，Jessica Chastain飾演支持LGBTQ的傳道節目主持人兼福音歌手Tammy Faye，為了演活角色，Jessica Chastain在化妝及髮型方面下了不少功夫，是值得一看之作。

《神聖電視台》劇照

雖然由古天樂擔任監製的Netflix動畫《一家人大戰機械人》無緣最佳動畫獎項，但相信贏得最佳動畫的《奇幻魔法屋》也一樣好睇！《奇幻魔法屋》由迪士尼出品，講述主角美麗寶沒有家族成員的天賦魔法，但卻成為拯救整個家族的最後希望；故事走勵志風格，啱晒周末和小朋友一齊睇！

《奇幻魔法屋》劇照

除了《神聖電視台》和《奇幻魔法屋》，最佳紀錄片《Summer of Soul》、最佳女配角Ariana DeBose的《西城故事》以及最佳服裝設計的《黑白魔后》也已在Disney+上架，有興趣的大家不妨打開來看看！

即睇《神聖電視台》、《奇幻魔法屋》、《Summer of Soul》、《西城故事》、《黑白魔后》： Disney+

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