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04/04/2022

4月Netflix、Disney+片單｜復活節必煲！金宇彬回歸作《我們的藍調時光》、超越《那些年》的《月老》、搞笑日劇《檜山健太郎懷孕了》

#《綠色媽咪會》 #李民基 #申敏兒 #《單戀原聲帶》 #《還有明天》 #朴炯植 #《我們的藍調時光》 #金宇彬 #《我的出走日記》 #4月片單 #浪漫音樂韓劇 #日劇 #2022年必看人生韓劇 #育兒劇 #男人懷孕 #路雲 #韓韶禧 #李洙赫 #《檜山健太郎懷孕了》 #阿魯 #宋芸樺 #金智媛 #柯震東 #台灣愛情電影 #九把刀 #《月老》
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　距離放寬防疫措施還有一段時間，意味著我們在即將來臨的復活節長假都是要在家度過，而消磨時間的最佳活動就是煲劇！今個4月，有不少討論度高的電視節目、電影在串流平台上映，包括被網友譽為「2022年必看人生韓劇」的《我們的藍調時光》、台灣電影《月老》等等，令人超期待，立即睇睇編者的私心推介啦！

 

#1 《還有明天》︰改編超高人氣兼催淚「網漫」！

 

　　打頭陣的就是目前已經開播的韓劇《還有明天》！劇集改編自同名網路漫畫，是韓國超高人氣的「網漫」，粉絲大讚超催淚，不知道真人版又會否可以一樣感動人心呢？故事講述現代自殺的人過多，破壞了地獄的平衡，於是地獄就派來「危機管理組」到人間挽救企圖輕生的人類。

 

《還有明天》海報

（圖片來源︰MBC官網）

 

　　雖然目前未知劇情的發展跟原作有多相似，但是今次有不少網友都大讚選角「神還原」漫畫的角色！《還有明天》由路雲、金喜善、李洙赫主演，路雲飾演一名待業者，他竟意外成為「半人半鬼」進入「危機管理組」工作；而「危機管理組」的組長就由金喜善出演，以粉紅色短髮亮相，入型入格！至於李洙赫就扮演「走馬燈」的角色，他的造型由頭到腳都散發「地獄使者」的氣息！劇集播出後就列入Netflix單日排行榜第8名，不知道接下來會否成為熱話呢？

 

（圖片來源︰MBC官網）

（圖片來源︰MBC官網）

 

即睇預告片︰

 

 

《還有明天》

 

播映日期︰已開播

播映平台︰Netflix

 

#2 《單戀原聲帶》︰浪漫音樂韓劇！

 

　　還有一套已經率先開播的韓劇都好值得煲，它就是朴炯植、韓韶禧主演的《單戀原聲帶》！故事講述女主角填詞人李恩秀（韓韶禧 飾）為了把握期待已久的工作機會，請求相識19年的好朋友攝影師韓宣宇（朴烔植 飾）搬入家中，開始14日限定同居生活，務求了解單戀的酸甜滋味，卻不知道宣宇暗戀多時的對象就是自己！首兩集播出之後，觀眾都大讚劇集拍得好唯美，利用多首歌曲將男女主角美貌、相處時光營造出曖昧甜蜜的氣氛。

 

（圖片由Disney+提供）

 

　　劇透注意！最新一集就講到宣宇與恩秀正式展開同居生活，二人朝夕相對，慢慢呈現出「友達以上，戀人未滿」的感覺，恩秀更發現宣宇電腦中多年來為她拍下的相片！兩人既有默契，又不失情侶的浪漫，睇到令人好心動，絕對令你回想起曖昧的經歷，超適合與另一伴一齊欣賞，重拾Sweet Sweet的回憶！

 

（圖片由Disney+提供）

 

即睇預告片︰

 

 

《單戀原聲帶》

 

播映日期︰已播出

播映平台︰Disney+

 

下頁繼續睇4月片單推介︰《我們的藍調時光》、《綠色媽咪會》

 

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