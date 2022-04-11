Lululemon推線上身心療癒之旅！免費伸展workshop兼睇Janice X Jay Fung音樂會！（附報名連結）

第五波疫情已經持續一段長時間，相信大家開始出現抗疫疲勞，日日留在家中，情緒和身體免不了都會變得崩緊！而受不少女生愛戴的瑜珈褲品牌lululemon早前就舉行1連7日免費的線上「Rest & Restore身心療癒之旅」，包括有冥想練習、減壓活動！雖然有部分活動已經結束/不接受報名，但是這星期餘下的活動一樣好精彩，最後一日更邀請人氣歌手衛蘭和馮允謙來開音樂會！即睇各活動詳情！

（圖片由lululemon提供）

4月12日︰「減壓伸展：放鬆繃緊的情緒及肌肉」

疫情下，除了因為擔心健康而產生負面情緒之外，長時間WFH都會令我們的精神和肌肉緊張。如果大家發現自己的肌肉和情緒開始有點繃緊的話，那就可以參加這個減壓伸展班，健身教練培訓導師 Benjamin Fan會教大家做一些減壓伸展練習，將抑壓的鬱悶釋放出來！

（圖片來源︰lululemon Hong Kong Facebook）

活動日期︰4月12日（星期二）

活動時間︰廣東話

導師︰Benjamin Fan （健身教練培訓導師）

平台︰Zoom

報名︰https://forms.gle/PrHL88CeMSJfDWbD7

4月13日︰「IG Live Chat: 有時脆弱一下也沒關係」

做運動固然可以釋放自己的情緒和壓力，但有時聽聽過來人的分享都是一個放鬆和認識自己的好方法！在今個星期三，Talking Mental的創辦人Aaron Stadlin-Robbie和lululemon的員工就會在IG直播跟大家傾傾偈，他們亦會分享自己的個人經歷，講講承認自己的「脆弱」如何幫助他們變得更真誠和更有勇氣。





（圖片來源︰lululemon Hong Kong Facebook）

直播日期︰4月13日（星期三）

直播時間︰8:30pm

語言︰英文

主持︰Aaron Stadlin—Robbie（Talking Mental創辦人）

嘉賓︰Amy Cheng、Trish Sum、Angelica Mangente（lululemon員工）

平台︰lululemonhk Instagram

4月14日︰「放空 ‧ 放鬆」音樂聚會

「Rest & Restore身心療癒之旅」最後一個活動就是網上音樂會啦！一首好歌絕對可以幫大家忘記煩惱！lululemon與音樂串流平台MOOV合辦「放空 ‧ 放鬆」音樂聚會，邀請了Janice 衛蘭和Jay 馮允謙來表演，不知道他們會為觀眾帶來甚麼動人的歌曲呢？真令人期待！大家記得mark實時間去lululemon或是MOOV的Facebook專頁聽音樂啦！

（圖片來源︰MOOV HK Facebook）

音樂會日期︰4月14日（星期四）

音樂會開始時間︰8:30pm

語言︰英文及廣東話

演出歌手︰Janice Vidal（衛蘭）and Jay Fung（馮允謙）

平台︰lululemon Hong Kong Facebook及MOOV HK Facebook

lululemon「Rest & Restore身心療癒之旅」

詳情︰https://www.lululemon.com.hk/en-hk/content/rest-and-restore-online-retreat.html