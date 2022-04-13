周末好去處｜百年古積「薄鳧林牧場」4月底試業！英式古建築設計 + 乳製品工作坊，假日打卡必去！

港抗疫至今兩年，相信大家都和編輯一樣，早已上山下海，玩盡港九新界！以為自己已經征服全港打卡位？未必！事關港島區又有新的好去處！位於薄扶林的百年歷史古積「薄鳧林牧場」將於4月21日起開始試業，牧場保留英式古建築設計，除了有多個打卡位，更有定期導賞團！

（圖片來源：薄鳧林牧場 @ Facebook）

原為牛奶公司職員宿舍，以薄扶林古名命名！

薄鳧林牧場原身為舊牛奶公司的高級職員宿舍，是發展局第四期「活化歷史建築伙伴計劃」下的保育項目之一，宿舍由香港明愛負責活化，並特意取了薄扶林的古名「薄鳧（音：扶）林」用作命名，以凸顯牧場的悠久歷史！

（圖片來源：薄鳧林牧場 @ Facebook）

追溯歷史，薄扶林原來是香港出產牛奶的發源地！當年牛奶公司建立的牧場佔地甚廣，範圍包括薄扶林村和多個現時的大型屋苑等，這幢原名為「寶馬」（Braemar）的高級職員宿舍就是現時牧場剩下的主要歷史建築之一。

集展覽、打卡、工作坊於一身

了解牧場的背景資料後，當然就要看看牧場有哪些亮點！先說牧場主樓，負責活化工程的林社鈴建築師表示主樓會作展覽之用，主要展示舊牛奶公司的歷史，展出相關文物和器具等。而在主樓旁的副樓則為新建，主要為餐飲區和乳製品工作坊，大家在可這種體驗製作芝士！

（圖片來源：薄鳧林牧場 @ Facebook）

保留原有建築特色，加設觀景斜道！

在建築特色方面，宿舍樓高兩層，下層築有特厚的花崗岩石牆，牆上亦有圓形得像牛眼的窗，據說是當年的外籍人士不習慣香港潮濕天氣，於是利用「牛眼窗」通風防潮！而主樓的入口樓梯末端亦有拱頂石裝飾，别具特色。

值得一提的是，經過百多年歲月，建築物部分原有特色曾被修改，如主樓原本的斜屋頂曾被改為平頂，是次修復工程亦把它們還原，讓大家可以欣賞到宿舍原本的建築特色！除修復舊有原素，活化計劃亦加入了現代設計，新增了一條可達至主樓一樓的斜道！斜道旁是一望無際的南區海景，亦可化身成觀景台，讓大家可在這裏欣賞日落美景！

（圖片來源：薄鳧林牧場 @ Facebook）

說到這裏，相信大家已急不及待去打卡，不過提提大家，為了確保於正式開放前運作暢順，牧場會先於4月21日起試業營運。試業期間，牧場只限已預約人士進場參觀及參與活動；而根據最新消息，預約參觀的名額早已full booking！想去一睹牧場面貌的大家就要勿切留言牧場官方Facebook的最新消息喇！

薄鳧林牧場：Facebook