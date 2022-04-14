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14/04/2022

召喚姜糖！姜濤香港後援會推「22+1=Keung To慈善義賣活動」！兩大期間限定店、必去11大打卡位，齊齊慶祝「姜濤誕」！

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Text: Christy Yiu Photo: 由姜濤香港後援會提供

　　各位鏡粉注意！又到一年一度的「姜濤月」！每年姜濤香港後援會的一眾「姜糖」都會在姜濤生日的4月舉辦一連串應援活動，最令大家印象深刻的一定是去年的「姜濤灣」！今年姜糖們也不例外，將會於港九商場設置不同主題的慈善期間限定店，除了有限定精品，亦有超多打卡位，即睇以下詳情！

 

 

　　「22+1=Keung To慈善義賣活動」將於4月22日至5月22日期間，於The ONE和皇室堡兩大商場舉行！商場將會設置兩間「22+1=Keung To慈善限定店」，寓意姜濤23歲生日外，「+ 1」亦是一眾姜糖希望姜濤可於新一年發揮無限可能的祝福！

 

 

The ONE：22+1=Keung To慈善D.I.Y.限定店

 

 

　　兩大限定店各有特色！位處尖沙咀The ONE的「22+1=Keung To慈善D.I.Y.限定店」以生日派對作主題，利用桃橙色配上的「小姜姜」和「小濤濤」，可愛感max！先來看看位於The ONE的5大姜糖必到打卡場景，當中包括：掛上不同姜濤造型的14米打卡牆、約2米高的「我最喜愛的男歌手造型」小姜姜、約1.4米高充氣天使善心小濤濤、Keung To Yummy Burger及KT 22＋1 TV Show！

 

　　現場更有「姜濤生日慈善D.I.Y限定店」，姜糖可以即場DIY各種限定精品，如5款ONLLY CASE手機殼、限量版攬攬咕臣、手提電腦保護套及布袋等，限定店所得收入扣除成本後會全數捐往不同慈善機構，令大家買到心頭好之餘又可以做善事！

 

開放詳情：

日期：4月22日至5月22日

時間：上午11時至晚上9時

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

限定店精品售賣詳情：5款ONLLY CASE手機殼、慈善D.I.Y.限定店特別版

 

現場DIY慈善精品售賣詳情：

日期：4月22日至5月22日（逢星期五至日及公眾假期）

時間：中午12時至晚上6時

每日派籌名額：135位（攬攬咕臣：52位｜13’及15'手提電腦保護套：各25位｜布袋：33位）

 

 

皇室堡：22+1=Keung To慈善限定店

 

 

　　而同樣以桃橙色作主調的皇室堡「22+1=Keung To慈善限定店」，則以多首姜濤的作品說出其故事！現在亦有6大以幾何圖案為主的吸精打卡位，展示姜濤的重要「事件簿」！當中包括：約2米高立體的灌籃小濤濤、《Master Class》姜「圖」、呼應《鏡中鏡》歌詞的鏡框裝置等等的打卡位！

 

　　除了以上打卡位，皇室堡限定店亦有限定精品如ONLLY CASE手機殼、充電器、杯、眼罩等，姜糖們必搶！與The ONE店一樣，所得收入夜會扣除成本後全數捐往慈善機構，以響應姜濤的善心！

 

開放詳情：

日期：4月22日至5月22日

時間：上午11時至晚上9時

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭

限定店精品售賣詳情：5款ONLLY CASE手機殼、慈善限定店特別版

 

慈善限量精品售賣詳情：

日期：4月22日至5月22日（逢星期五至日及公眾假期）

時間：中午12時至晚上6時

每日派籌名額：有限，先到先得

 

 

　　有關更多生日應援內容及期間限定商品仍尚待揭曉，各位姜糖，記得密切留意姜濤香港後援會社交平台的最新公佈喇！

 

姜濤香港後援會：FacebookInstagram

 

 

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