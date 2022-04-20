戲院重開｜MCL／百老滙／英皇／嘉禾等各大戲院優惠合集：戲飛買一送一！$1入會！入場即送7折餐飲優惠券！

終於等到戲院重開啦！一班戲迷餓了幾個月，梗係要第一時間撲飛入戲院，感受久違的戲院大銀幕快感啦！隨著社交距離措施明日（4月21日）起逐步放寬，加上戲迷「饑腸轆轆」，MCL、英皇、嘉禾、百老滙等各大院線齊齊推出戲院重開優惠，包括戲飛買一送一、購物$1換戲飛、入場送爆谷及7折餐飲優惠券等！即睇有咩超抵著數！

【戲院重開優惠】1. MCL院線：戲飛買一送一！

MCL院線正在推出「Visa卡專享MCL戲院戲票優惠」，即日起至2022年6月30日，憑Visa信用卡於MCL戲院購買星期一至五同一場次的正價2D戲票，即可享買一送一優惠！購買星期六、日或指定公眾假期的正價2D戲票亦可獲8折優惠！值得留意的是，每位持卡人每日最多可享買一送一優惠一次，而每次最多可購買5張（另送5張）星期一至五同一場次之正價2D戲票！

MCL會員現時購買4月21日至6月1日的上映電影戲票，不但可享有正價戲票9折優惠，還可以賺取雙倍MCL Tokens！抵呀！

（圖源：MCL院線）

【戲院重開優惠】2. 嘉禾院線：$1入會／續會優惠！

由4月21日起至5月31日，嘉禾院線將推出「Hey MOVIEs, Time to Reunite! 戲院重開優惠」3大優惠，包括：

優惠一：購買IMAX或D-BOX正場戲票即送2D電影贈券

只要在嘉禾院線戲院或網上購買IMAX或D-BOX正場戲票2張，即可獲贈2D電影贈券1張（不適用於早場、特惠場及星期三優惠日）。名額有限，先到先得，送完即止！

優惠二：$1網上入會／續會優惠

凡透過嘉禾院線網頁或手機應用程式登記成為嘉禾院線GH Moviegoer會員，可享$1入會優惠（原價$50），會籍有效期為一年。優惠期間，有效會員亦可以$1優惠價續會！

優惠三：會員300分優惠價換電影禮券

嘉禾院線GH Moviegoer會員可用300分優惠價換領電影禮券！有關優惠只限於票房換領；使用電影禮券時，如因片長、D-BOX版本及其他原因加價，差額需由顧客支付。

（圖源：嘉禾院線）

【戲院重開優惠】3. 英皇戲院：入場即送爆谷、7折餐飲優惠券！

英皇戲院則推出「重拾生活好戲色」優惠，優惠內容包括：

優惠一：首日入場觀眾送免費爆谷

凡購買4月21日的電影場次，觀眾可於散場時獲贈袋裝爆谷一客。

優惠二：首周入場觀眾送7折餐飲優惠券

凡購買4月21至27日的電影場次，進場時均可獲贈7折餐飲優惠券1張！優惠券適用於英皇戲院餐飲部，惠顧任何食品或飲品即享7折優惠（指定產品除外），外賣都用得！英皇戲院VIP會員更有額外著數，可享有$1汽水優惠！

優惠三：免費出席Marvel Studios《奇異博士2：失控多元宇宙》IMAX專場

首兩周累積最高消費金額的100名英皇戲院VIP會員，將有機會獲邀免費出席Marvel Studios《奇異博士2：失控多元宇宙》IMAX專場（活動詳情有待公布）。

優惠四：半價續會優惠

英皇戲院VIP會員只要在5月31日之前購買戲票，即可享半價續會優惠（有效期至2023年12月31日）。

優惠五：戲飛買一送一

英皇戲院正推出「滙豐Visa Signature卡專享優惠」，即日起至12月31日，只要使用滙豐Visa Signature卡並透過流動電話或感應式付款功能購買星期一至五電影場次，即可享正價2D戲票買一送一、細爆谷買一送一優惠！購買正價3D戲票（星期一至五）及正價2D戲票（星期六及日）亦可享9折優惠！

（圖源：英皇院線）

【戲院重開優惠】4. 百老匯院線：$60入會／續會優惠！

即日起至6月30日，可透過百老匯院線應用程式、官方網站或親臨百老匯院線戲院，以優惠價$60申請成為bcinephile會員／MOViE MOViE會員或續會，並享有會員戲票及小賣部優惠！

此外，在4月21日至5月11日期間，只要透過百老匯院線網站或流動應用程式購買太古城中心MOViE MOViE Cityplaza電影戲票，輸入指定優惠碼「BW25」，更可享每張正價戲票減$25優惠！

（圖源：百老匯院線）

【戲院重開優惠】5. 北角匯ACX戲院：消費$1換戲飛！票尾回贈美食優惠！

為慶祝戲院重開，北角匯ACX戲院聯乘商場內多間零售與餐飲商戶推出「睇戲‧消費」4連賞，優惠內容包括：

優惠一：The Point 會員積分＋$1消費換戲院贈券

北角匯與ACX戲院將於4月21日起一連4個星期四（即4月21日、4月28日、5月5日、5月12日）推出睇戲優惠，The Point會員可透過The Point手機平台憑1,000積分加$1任何消費單據換領ACX戲院贈券一張，適用於星期一至六之自選場次（VIP影院, 個別片主要求之電影及特備節目除外）！每天名額100個，合共400個名額！

優惠二：送指定電影換票證

由4月15日起，The Point會員可以低至5,000積分免費換領指定電影換票證2張，首回將會是日本大熱電影《死亡立方》（CUBE）之電影換票證，次回則是國際電影《月球隕落》（Moonfall）換票證！

優惠三：持票尾回贈美食及禮品

由4月21日起至12月31日，只要出示北角匯ACX戲院的即日戲票存根正本，即可於參與商戶享有獨家美食或購物優惠，包括免費甜品與護膚品等！連非會員都可同享優惠！

優惠四：憑單享9折購票優惠

由4月21日起至12月31日，只要出示北角匯參與商戶滿$100或以上的即日單一機印發票，即可於ACX戲院購買正價戲票時享有9折優惠！

【戲院重開優惠】6. 高先電影院：送口罩或彷皮口罩套！

為慶祝戲院重開及高先電影院一周年，凡於高先電影院票房或網上訂購門票，均可獲贈 RAZE x GOLDEN SCENE CINEMA 口罩或彷皮口罩套，隨機附送，先到先得！

（註：以上優惠資訊僅供參考，一切以戲院最新公布為準。）

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戲迷留意！4月30日前睇戲至少打1針！

根據香港政府公布之《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），關於戲院的最新安排：4月21日至4月29日期間，入場觀眾需要打至少一針或持有效豁免證明方可入場；4月30日至5月30日，入場觀眾需要打至少兩針或持有效豁免證明方可入場。另外，所有觀眾入場前均需量度體溫、掃描「安心出行」二維碼，並時刻配戴口罩！

雖然政府早前放寬戲院內的飲食安排，只要員工及觀眾接種三劑新冠疫苗，便可在戲院內飲食，但現時各大院線暫不提供影廳內任何飲食安排。