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20/04/2022

天際100重開！限時推$11門票慶11周年！1至6月生日壽星免費入場！還有甚麼重開優惠？

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　終於等到啦！由明日開始，社交距離措施終於逐步放寬，好興奮！除了可以瘋狂約朋友食晚飯之外，更可以到不同娛樂景點大玩特玩，好像是迪士尼、海洋公園等等！其中，天際100香港觀景台（天際100）明日重開之際，就推出限時$11門票優惠慶祝11周年，還有生日優惠、家庭套票優惠等等。編者幫大家整理出各優惠詳情，想去玩的話記得mark實啦！

 

#1 11周年快閃優惠！只售$11！

 

　　天際100明天就會重開，適逢他們迎來第11周年，就推出門票快閃優惠，由明日（4月21日）至4月25日期間，於官網以$11發售標準入場門票，客人須於5月21日前換領和到訪，大人小朋友和長者都可以享用優惠！

 

（圖片來源︰Sky 100網站）

 

11周年快閃優惠詳情及購票︰https://bit.ly/36vfI2p

 

#2 生日免費入場優惠！

 

　　除了以上的慶祝活動之外，天際100亦有推出生日優惠！即日至6月30日，只要在生日月份到訪Sky100，即可免費入場，而同行的親友亦可以半價購入門票，折扣後的成人門票為$99、小童和長者就只是售$64元，最多可以邀請3位隨行親友。至於在1月至4月份生日的朋友不用傷心，你們都有得享用這個優惠！此外，生日訪客於 Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong 購買食品和禮品，指定的正價產品還可享有 8 折優惠！

 

生日優惠詳情︰https://bit.ly/38XD0ih

 

#3 推家庭套票兼標準門票優惠！

 

　　由4月26日至6月30日，天際100為「全城慶賀我生日」推出家庭套票優惠，大家可用$189選購家庭套票，一家三口登上Sky100欣賞維港景色！另外，他們同時推出標準門票優惠，門票將會由正價$198減至$68，成人、長者和小朋友同價！

 

（圖片來源︰Sky100 Facebook）

 

Sky 100

開放時間︰10am—8:30pm （最後入場時間為8pm）

網站︰https://sky100.com.hk/zh-hant/

Facebook︰https://bit.ly/3MmxYKN

 

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