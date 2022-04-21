睇電視學執屋！Jeremy@MIRROR主持《GO！執！事務所》，教你輕鬆搞定收納！同場：塔羅師分享改善家居氣場秘訣

人氣男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）早前推出首支個人單曲《半》後，最新又有新搞作！這位細心照顧MIRROR兄弟（甚至曾出手為Edan呂爵安通渠）的「團媽」，再次發揮處女座的潔癖本色，夥拍商台DJ黃正宜（阿正）、塔羅師JanJan和雜物諮詢師阿橙主持ViuTV綜藝節目《GO！執！事務所》！節目已於本周一（4月18日）首播，第一、二集提到Jeremy、Jan Jan、阿橙到訪阿正家中，發現其客廳以至睡房都頗為凌亂，於是出手協助執屋，更傳授阿正不少收納技巧，甚至改善家居氣場的小貼士！

人氣男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）夥拍商台DJ黃正宜（阿正）主持ViuTV綜藝節目《GO！執！事務所》。（截圖自ViuTV節目《GO！執！事務所》）

「雜物諮詢師」阿橙（左）分享執屋貼士。（截圖自ViuTV節目《GO！執！事務所》）

塔羅師JanJan教大家如何改善家居氣場。（截圖自ViuTV節目《GO！執！事務所》）

如果你是「Unicorn」（Jeremy粉絲專稱），理所當然不能錯過《GO！執！事務所》啦！但就算不是「Unicorn」，只要你自覺有「垃圾屋」問題，而且怎樣整理都不能完全解決問題，不妨看看這個節目學習整理方法或收納技巧！大家還可以學家居風水氣場布局，為家居提供正能量！根據塔羅師JanJan所說，依照吸引力法則，在家日用品成雙成對（例如在睡床上放兩個枕頭）有助添加愛情運，被單、床單以及枕頭套使用同一種顏色可避免同床異夢！