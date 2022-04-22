世界地球日｜Disney+「地球日探索藍星之旅」片單曝光！《北極熊》揭示極地生態浩劫！《洞穴救援行動》還原泰國足球隊被困事件！仲有乜紀錄片必睇？

每年4月22日是「世界地球日」（Earth Day），是一個為了提高大眾環境保護意識而成立的節日！隨著「世界地球日」踏入52周年，為了響應這個一年一度的環保盛事，Disney+精選出「地球日探索藍星之旅」片單，並於「世界地球日」當天推出《北極熊》、《國家地理探險家︰攀登平頂山》、《我家有個開心農場︰重返伊甸園》三套全新特輯，帶領大家探索世界各個角落，關注全球生態環境相關議題，藉此宣揚環保意識！

【世界地球日】Disney+推介全新特輯1：《北極熊》

紀錄片《北極熊》（Polar Bear）是由二度提名奧斯卡金像獎提名的凱瑟琳基納（Catherine Keener）旁述，講述了一隻北極熊即將成為新手媽媽，需要教導她的幼崽如何在一個逐漸變得不適合北極熊生活的世界下生存下來，從而回憶起從前和母親一起生活的種種……影片除了真實紀錄了北極熊在碎裂的冰面上行走、在雪地裏蹦蹦跳跳的生活片段，還有冰川融化崩塌的畫面，實在讓人不得不好好反思人類與世界的共存之道！

（圖源：Disney+《北極熊》）

（圖源：Disney+《北極熊》）

【世界地球日】Disney+推介全新特輯2：《國家地理探險家：攀登平頂山》

紀錄片《國家地理探險家：攀登平頂山》（Explorer: The Last Tepui）是國家地理「探險家︰攀登平頂山」的最新作品，影片跟隨曾出演《赤手登峰》的登山專家Alex Honnold、國家地理探險家及攀登者Mark Synnott帶領的世界級攀登隊，先穿越危機四伏的森林地段，再前往亞馬遜森林深處一個1,000英尺陡峭懸崖，嘗試挑戰初次登頂的艱辛任務！同行還有傳奇生物學家Bruce Means，其畢生致力的工作正是，在「空中小島」（Tepui）的頂部上尋找未被發現的生物物種！

（圖源：Disney+《國家地理探險家：攀登平頂山》）

（圖源：Disney+《國家地理探險家：攀登平頂山》）

【世界地球日】Disney+推介全新特輯3：《我家有個開心農場：重返伊甸園》

改編自2018年獲獎紀綠片的《我家有個開心農場：重返伊甸園》（The Biggest Little Farm: The Return），講述約翰和莫莉切斯特（John & Molly Chester）放棄洛杉磯都市生活，走到自然風光的文圖拉縣（Ventura County）一個貧瘠農場務農十年以來的經歷，見證他們如何把壞地養成好土、如何提高生物多樣性、如何以永續再生的方式種植富含營養的食物，從中探討大自然間環環相扣的影響！

（圖源：Disney+《我家有個開心農場：重返伊甸園》）

（圖源：Disney+《我家有個開心農場：重返伊甸園》）

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即睇Disney+「地球日探索藍星之旅」片單：

1. 《北極熊》（Polar Bear）

2. 《國家地理探險家：攀登平頂山》（Explorer: The Last Tepui）

3. 《我家有個開心農場：重返伊甸園》（The Biggest Little Farm: The Return）

4. 《洞穴救援行動》（The Rescue）

5. 《探訪超凡地球》（Welcome to Earth）

6. 《基斯咸士禾夫的鯊魚奇遇》（Shark Beach with Chris Hemsworth）

7. 《成長的軌跡》（Growing Up Animal）

8. 《鯨之奧妙》（Secret of the Whales）

其中編輯私心推介《洞穴救援行動》，影片由曾獲得奧斯卡金像獎的「金氏夫婦」金國威（Jimmy Chin）和伊莉莎白·柴·瓦沙瑞莉（Elizabeth Chai Vasarhelyi）執導，紀錄了2018年轟動全球的泰國少年足球隊失蹤救援事件！攝製組以遠程採訪的方式採訪了當時參與救援的潛水夫、泰國軍方和美國軍方等，整理出大量未曾公佈的救援細節，不但展現了洞穴潛水的高度風險，亦展示出救援人員的驚人勇氣和同情心！

（圖源：Disney+《洞穴救援行動》）