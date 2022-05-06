5月片單 | Netflix、Disney +、黃Viu有咩好節目？必睇《揭發N號房》還原韓國性犯罪案！港產黑白警匪片《智齒》、「泰國朴寶劍」新劇《Wannabe》，放假狂煲！

早前一直留家抗疫，實在有點不習慣一個接一個的社交活動，出外走數小時已經身心疲累……回到家又不想懶洋洋地等hea，這個時候梗係要開Netflix、Disney+等串流平台來煲劇啦！在5月，我們來點不一樣，編輯為大家搜羅世界各地的好劇好電影給大家，韓劇，港產片、英劇、泰劇都有齊！即睇私心推介！

#1 《醜聞真相》︰罕有英國懸疑法庭劇！

雖然Netflix每月都有不少新韓劇上架，但是早前就曾經有一套英國單元劇都好hit！編者說的就是英國懸疑法庭電視劇《醜聞真相》（Anatomy of a Scandal），劇集改編自同名小說，故事講述女主角Sophie畢業於牛津大學，她的丈夫James是同校校友兼是國會議員，在他人眼中兩人堪稱為「模範夫婦」，不過他們美滿的婚姻卻因為James牽涉到性侵醜聞而破滅。故事不單是圍繞法庭的故事，當中亦揭露不少英國男女權力、上流社會的腐敗。

（《醜聞真相》劇照）

雖然劇集在爛番茄影評網站成績不算突出，但是劇集編排可說是夠心思，第一季短短6集並不是只是帶觀眾去看整個審訊的過程，亦跟大家回顧男女主角相識的初期，令人物性格特色更突出。此外，這劇的另一看點相信就是演員的陣容，集合了《曼克頓封暴》施安娜米勒（Sienna Miller）、《傲慢與偏見》男星路柏法蘭（Rupert Friend）、《唐頓莊園》女星米雪杜克利（Michelle Dockery）及《阿拉丁》娜奧美史葛（Naomi Scott）！雖然劇集已經完播一段時間，但大家最近想擴闊自己的片單的話，不妨加入這一套！

即睇預告片︰

《醜聞真相》

播出日期︰已播出

播映平台︰Netflix

#2 《魔幻之音》︰Netflix音樂電視劇！池昌旭劇中唱歌？

最近韓劇開始有新的創作風格，繼上月Disney+播出了音樂電視劇《Soundtrack》之後，Netflix在5月又有一套原創的奇幻音樂電視劇《魔幻之音》，改編自人氣網路漫畫《安娜拉蘇瑪娜拉》，故事圍繞著校園、成長、夢想及愛情，講述一位失去成為魔術師夢想、過著艱難生活的女高中生，和一位可疑的魔術師相遇後，逐漸喚醒過去夢想而展開的故事。

（《魔幻之音》宣傳海報）

劇集由《愛在大都會》池昌旭、《怪物》崔聖恩、《女神降臨》黃寅燁主演，池昌旭飾演不想長大的可疑魔術師「李乙」；崔聖恩飾演「尹雅伊」，她跟妹妹過著艱苦的日子；而黃寅燁則飾演被父母強迫要當全校第一，沒有自己夢想的「羅一等」。男女主角都紛紛表示在劇中飾演魔術師很困難！說到劇集最令編者期待的地方就是池昌旭會在劇中會大展歌喉，曾經參與過不少音樂劇演出的他會有甚麼表現呢？

（圖片來源︰Netflixkr @Instagram）

《魔幻之音》由被稱為「新生代演員推手」的導演金成允執導，他打造的劇集捧紅過不少演員，好像是南柱赫、朴寶劍、金裕貞等等，不知道新作又會否成為另一部經典韓劇呢？

即睇預告片︰

《魔幻之音》

播出日期︰已播出

播映平台︰Netflix

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