《尋人記II》今晚首播！方東昇再出動尋找80、90年代新聞人物！「元祖級投訴王」安仔打頭陣！睇之前先重溫上輯搞笑金句！

令人期待已久的《尋人記II》今晚終於開播啦！與上一輯《尋人記》一樣，《尋人記II》仍然由新聞主播方東昇帶領「昇女郎」黃曉瑩、李曉欣和黃靖婷，摷勻新聞部資料庫珍貴片段、電話簿、舊報紙，再走勻港九新界每個角落，逐間逐戶拜訪，務求成功找到多位80、90年代新聞小故事的受訪主角，帶領觀眾回望昔日曾經引發關注的新聞故事，並細訴二三十年來的人事變化！

去年播出的《尋人記》不但廣受好評，更於「2022紐約電視電影節」歷史及社會紀錄片組別中獲得銅獎，今次《尋人記II》絕對叫人「未播出先興奮」！

雖然去年播出的《尋人記》廣受好評，但由於願意被尋的主角都已經亮相得七七八八，《尋人記II》難度升級！但節目組經過一年多的資料搜集，捐窿捐罅，不斷「翻叮」已斷線個案，又吃盡「白果」，終於尋覓到40年代已貴為「尋人先鋒」的非典型婆婆、獨力撐起頭家的單親爸爸、寒夜瑟縮街頭吃杯麵的男孩，還有經常出入防止虐待兒童會的媽媽……他們將會再次在鏡頭前話當年，說今天，帶出「投訴背後」、「童年影響人生」、「男人之苦」、「起跑線定勝負？」、「生仔要考牌」、「知識改變命運」等主題！

今晚播出的第一集，由「元祖級投訴王」安仔打頭陣，聽講他今次主動搵上門，並不是又有新冤情，而是為了完成一個簡單的心願！想知？Mark實時間睇電視啦！

《尋人記II》

播映日期：2022年5月19日起（逢星期四及五）

播映時間：10:30pm－11pm

收看平台：TVB翡翠台

播映日期：2022年5月21日起（逢星期六及日）

播映時間：9pm－9:30pm

收看平台：無限財經·資訊台

（截圖自《尋人記II》預告片）

（截圖自《尋人記II》預告片）

《尋人記》系列除了小人物故事夠共鳴，「金句王」方東昇拋出的金句亦是節目精髓，當中有搞笑爛Gag，也有人生感悟！單是《尋人記》第一集，就有「尋人最需要不是運氣，是士氣！」、「終於看到你的『倩』（所指的是該單元的主角馬倩儀）影！」、「說『再見』很輕易，有些人說完，再也不見，但只要有心，即使三十年後，仍會再次相見！」等！每次重溫，都會笑一心。

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