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26/05/2022

香港自駕遊｜「大嶼山自駕遊」第二階段6月展開！一文睇清申請攻略+推介路線：梅窩袁氏大屋、貝澳泳灘、大澳掃街

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Text: Christy Yiu

　　隨著各國開始放寬入境限制，出走外遊的日子指日可待！懷念到日本歐洲自駕遊的日子？不妨先去大嶼山自駕遊warm up一下！以往「大嶼山自駕遊」計劃每日只有25個配額，要成功搶一席位，也許比演唱會「撲飛」更難！運輸署早前宣佈將把計劃每日的配額增加至50個，更會推出新抽籤系統！編輯就為大家整理好計劃申請攻略以及推介路線，立即預備出發！

 

6月起推新抽籤系統！每日配額50個！

 

　　想入大嶼山玩，不少人也會搭纜車或巴土等交通工具；不過想一家大小輕輕鬆鬆來趟大嶼山小旅行，自駕遊也是個不錯的選擇。如果打算自駕遊，就要先睇清楚！由於大嶼山南部的所有道路也是封閉道路，所以駕駛人士必須持有道路通行許可證才可獲通行，簡單來說，即是要申請「禁區紙」！

 

（圖片來源：unsplash）

 

　　運輸署的「大嶼山自駕遊」計劃大家在星期一至星期五（公眾假期除外）的上午8時至下午7時期間於封閉道路範圍內駕車前往昂坪、大澳、長沙和梅窩等地點。由7月1日起，運輸署將會推行第二階段「大嶼山自駕遊」計劃，每日的配額會由25個增加至50個（當中包括10個電動私家車配額），同時亦會在6月1日起推出申請「大嶼山自駕遊」計劃的抽籤系統，即睇申請方法懶人包！

 

2022年6月30日或之前

 

申請方法：「香港政府一站通」網上申請

 

名額分配：以先到先得方式發出

 

可供申請的日子：由提出申請當日起計之後1個月內的星期一至五（公眾假期除外）；最快是申請當日起計之後的第3個工作天。

 

名額更新：每日上午7時

 

費用：$75元

 

申請結果：即時知道

 

 

2022年7月1日或之後

 

申請方法：「大嶼山自駕遊」計劃抽籤系統（6月1日推出）

 

名額分配：透過抽籤分發配額，若第1輪抽籤後尚有餘額，系統會進行第2輪抽籤。若第2輪抽籤後尚餘配額，系統會按照先到先得的形式發放。

 

可供申請的日子：由提出申請當日起計之後1個月內的星期一至五（公眾假期除外）

 

申請日期：每月1日早上7時至5日晚上11時59分（第一輪） 以及 每月8日早上7時至10日晚上11時59分（第二輪）

 

費用：$75元 （成功申請者必須在每月6日或7日（第一輪）或每月11日或12日（第二輪）繳付許可證費用）

 

尚餘配額更新：每月13日，並於每月14日早上7時接受申請，先到先得

 

 

　　提提大家，申請人於每次抽籤前可選擇最多3個出發日，系統會按日子順序進行抽籤，所以預備好3個出發日子，就萬無一失！

 

計劃詳情：運輸署

 

下一頁：大嶼山自駕遊推介路線！

 

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