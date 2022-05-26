香港電影金像獎前哨戰？「民選影帝」五強出爐！Anson Lo盧瀚霆對撼《濁水漂流》吳鎮宇、《手捲煙》林家棟！你會投邊個？仲有機會贏1,500元現金獎！（附投票連結）

第40屆「香港電影金像獎」頒獎典禮尚未舉行（因疫情關係而延期至7月17日），各大電影獎項花落誰家仍是未知之數，已有民間投票選出今年的「最佳電影」、「最佳男／女主角」、「最佳新演員」！由Hong Kong Movie香港電影舉辦的第5屆「MOVIE6全民票選電影大獎」（簡稱「票選大獎」）經過第一階段投票後，已經從33部參選的香港電影中，選出各個電影獎項的民選五強名單！眾多獎項中，以「最佳男主角」五強名單引發最多討論！事關MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）憑其首部電影作品《假冒女團》入圍角逐民選影帝，與《濁水漂流》吳鎮宇、《手捲煙》林家棟、《媽媽的神奇小姐》梁仲恆、《一秒拳王》周國賢對撼！

（圖源：Hong Kong Movie香港電影Facebook）

是次「票選大獎」共有9個獎項，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳新導演」、「全最佳新演員」及「最佳海報」！即睇五強候選名單（排名不分先後）！

最佳電影

1.《假冒女團》

2.《媽媽的神奇小子》

3.《梅艷芳》

4.《一秒拳王》

5.《喜歡妳是妳》

（《梅艷芳》劇照）

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最佳導演

1.《媽媽的神奇小子》 尹志文

2.《假冒女團》 徐梓耀

3.《梅艷芳》 梁樂文

4.《一秒拳王》 趙善恆

5.《喜歡妳是妳》 吳詠珊、楊潮凱

最佳男主角

1.《假冒女團》 盧瀚霆

2.《媽媽的神奇小姐》 梁仲恆

3.《一秒拳王》 周國賢

4.《濁水漂流》 吳鎮宇

5.《手捲煙》 林家棟

（《濁水漂流》劇照）

最佳女主角

1.《梅艷芳》 王丹妮

2.《媽媽的神奇小子》 吳君如

3.《智齒》 劉雅瑟

4.《喜歡妳是妳》 談善言

5.《假冒女團》 蘇皓兒

最佳男配角

1.《狂舞派3》 楊樂文

2.《媽媽的神奇小子》 馮皓揚

3.《梅艷芳》 古天樂

4.《一秒拳王》 趙善恆

5.《濁流漂流》 謝君豪

最佳女配角

1.《梅艷芳》 廖子妤

2.《一秒拳王》 林明禎

3.《智齒》 廖子妤

4.《媽媽的神奇小子》 鍾雪瑩

5.《假冒女團》 李炘頤

最佳新導演

1.《手捲煙》 陳健朗

2.《假冒女團》 徐梓耀

3.《喜歡妳是妳》 吳詠珊、楊潮凱

4.《殺出個黃昏》 高子彬

5.《遺愛》 馮智恒

（《手捲煙》劇照）

最佳新演員

1.《假冒女團》 盧瀚霆

2.《梅艷芳》 王丹妮

3.《媽媽的神奇小子》 梁仲恆

4.《喜歡妳是妳》 楊偲泳

5.《濁水漂流》 柯煒林

最佳海報

1.《假冒女團》

2.《智齒》

3.《喜歡妳是妳》

4.《媽媽的神奇小子》

5.《一秒拳王》

看畢這張名單，當中有你的心水嗎？「票選大獎」第二階段投票已開始接受投票（按此投票），至6月7日晚上11時59分截止，結果將於6月9日公布！

還有最重要的一件事要告訴大家，只要投票並回答簡單問題，MOVIE6將會從中揀選最有創意及深度的13位影迷，送上最高1,500元現金獎！記得mark實以下步驟：完成投票後，下載「我的心水名單」，並按「立即參加遊戲」一鍵或於Instagram遊戲post上留言回答簡單問題，然後tag三個朋友，再分享到IG story及tag hkmovie6並截圖，以作領獎認證記錄！

（圖源：Hong Kong Movie香港電影Facebook）