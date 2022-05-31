6月片單｜Netflix、Disney+必煲之選！韓版《紙房子》、蘇志燮婚後復出作《醫法刑事》、首位穆斯林超級英雄《Ms. Marvel》

不知不覺又來到5月尾，是時候為大家update一下煲劇片單！在6月，Disney+ 和Netflix一樣有好多話題性十足的新劇播映，有韓劇迷期待以久的《紙房子︰韓國篇》，有女影迷為之瘋狂的「雷神」之作《蜘蛛頭監獄》，還有日本漫畫《金田一少年之事件簿》真人版，部部作品都值得一看！立即睇以下推介啦！

#1 《第六感之吻》︰19禁？一吻可預知未來？

最近Disney+的韓劇題材愈來愈精彩，繼音樂電視劇之後，最近就正在播映一套改編自同名19禁人氣網路小說《第六感之吻》，女主角擁有「超能力」，只要與人接吻就能預見自己和對方的未來。劇集講述女主角洪藝述對魔鬼上司車敏豪忍無可忍，但因一次工作上的意外，觸發了藝述預見自己竟然和上司激情擁吻！藝述一直努力不想讓這可怕的未來變成現實，卻逐漸演變成一段不可思議的情緣……

（圖片由Disney+提供）

這次讓下屬又愛又恨的霸道上司車敏豪是由韓國元祖偶像團體g.o.d出身的尹啟相飾演，至於擁超能力的洪藝述則是由《愛的迫降》飾演徐丹一角的徐智慧演出！既然劇集改編自19禁小說，聽聞劇集不乏親密場面，粉絲相當期待主角的火花！目前劇集熱播中，大家快追看吧！

（圖片由Disney+提供）

即睇預告片︰

播映日期︰已開播

播映平台︰Disney +

#2《金田一少年之事件簿》︰人氣漫畫真人版！

說到要看破案、懸疑、偵探劇集的話，編者尤愛日本的作品，其中漫畫《金田一少年之事件簿》絕對是經典作！各位金田一的Fans有眼福啦，事關Disney +在6月將會播出《金田一少年之事件簿》真人版，可以在螢幕走入超級少年偵探的世界，跟他一起揭發離奇謀殺案的幕後真相。

（圖片由Disney+提供）

跟大家簡單講講劇情的發展，故事提到城內不斷發生令人束手無策的殺人案，最初金田一只有青梅竹馬的好友七瀨美雪協助查案，但其出色破案引來東京警視廳的警部劍持勇注意後，三人從此組成偵查小隊攜手破案。劇集主角天才少年偵探由人氣急升的男團「浪花男子」成員道枝駿佑飾演，上白石萌歌飾演金田一的青梅竹馬好友七瀨美雪，而東京警視廳警部劍持勇則由曾演出電影《假面之夜》的澤村一樹擔任！

（圖片由Disney+提供）

（圖片由Disney+提供）

播映日期︰6月1日

播映平台︰Disney +

#3 《醫法刑事》︰人氣男神蘇志燮婚後復出作！

六月的Disney+除了有題材大膽的韓劇之外，也不失既創新又特別的題材！編者說的就是由人氣男星蘇志燮，伙拍林秀香、申成祿出演的《醫法刑事》，這次是蘇志燮婚後復出的首部作品，在預告片中可以看到蘇志燮由一身醫生服裝轉到型格西裝，氣勢十足，回歸狀態大勇！

（圖片來源︰mbc官網）

（圖片來源︰mbc官網）

劇集主要講述天才醫生韓以翰（蘇志燮 飾）本來有望成為下一屆首席外科醫生，怎知被指控手術失誤導致一名病患者死亡，另一名病人則無故失蹤！無奈被判入獄及撤銷執照的他就脫下醫生袍改穿西裝，成為醫療訴訟律師，更經常與首爾醫療犯罪部的檢察官金錫瑛 （林秀英 飾）全力維護醫生權利！

（圖片來源︰mbc官網）

蘇志燮復出作飾演律師兼醫生雙重身份的角色，製作團隊更大讚他用卓越的演技詮釋角色，展現出主角的人生深度！相信各位粉絲都會好期待欣賞蘇志燮精湛的演技！6月3日一齊睇新劇啦！

（圖片由Disney+提供）

即睇預告片︰

播映日期︰6月3日

播映平台︰Disney+

下頁繼續睇6月片單︰《紙房子︰韓國篇》、《蜘蛛頭監獄》、《蜘蛛頭監獄》