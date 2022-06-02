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02/06/2022

周末好去處｜PMQ山林祭開催！2大分享會：跟大師學行山、享受慢活山林生活！同場加映：必玩刺繡、再生木匙工作坊！

#香港 #山林 #假日 #山林美學 #工作坊 #山野 #山林祭 #郊遊 #行山 #刺繡 #港烏好去處 #週末好去處 #刺繡針步 #中環好去處 #元創方 #PMQ #PMQ山林祭 #好去處 #小蓮婆婆 #布袋 #打卡 #竹結 #胸針 #竹工藝 #周末好去處 #山城縱走 #二回 #原野π #再生木 #香港戶外生態教育協會 #越野跑手 #勞丕禮 #木匙 #回收木 #羅榮輝 #山有文西 #植物 #張敏怡 #集棄場 #Oasistrek #寫生 #繪畫
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Text: Christy Yiu

　　疫下不能外遊，假日行山郊遊早已成為大家的例行活動，在開始下一段山中遊歷前，不如先來感謝山林吧！「PMQ山林祭」由即日起正式開催！山林祭雲集山野愛好者、設計師、生態教育團體、本地種植單位等，透過一系列的工作坊以及活動帶大家感受香港的山林美學，今個周末，齊來細聽山野聲音吧！

 

【PMQ山林祭｜工作坊】山林刺繡工作坊：簡單做出作出山林小布袋！

 

　　近年刺繡熱潮捲土重來，在繡布上刺繡出屬於自己的獨一無二的圖案，慢活又寫意！「山林刺繡工作坊」將由本地刺繡品牌「小蓮婆婆Littlelenpopo」的導師領下參加者學習基本刺繡針步，新手都可以輕易製作出山林小布袋！

 

 

山林刺繡工作坊

 

日期：6月3日

時間：下午2時至下午4時／下午4時30分至6時30分

每節名額：8人（15歲以下參加者需由家長陪同）

費用：$360／位

場地：A座1樓走廊（S102對出位置）

報名：按此

 

【PMQ山林祭｜工作坊】竹結胸針工作坊：學習傳統竹工藝！

 

　　「竹結」與日本水引結及中國結相類似，寓意好事及祝福。竹材帶有彈性，作品多樣性比其他繩結豐富，適合新手上路！工作坊由竹工藝品牌「二回」主辦，參加者將學習竹結工藝並製作出胸針，把傳統工藝重新結現代生活。

 

 

竹結胸針工作坊

 

日期：6月5日

時間：下午2時至3時30分

名額：8 （適合15歲或以上人士參與）

費用：$390／位

場地：A座1樓走廊 （S102對出位置）

報名：按此

 

【PMQ山林祭｜工作坊】再生木匙工作坊：把回收木升級再造！

 

　　愛護環境，當然要由環保做起！「再生木匙工作坊」將由環保品牌「集棄場」主辦，教大家把回收木升級改造，DIY製作再生木匙一個，每個木匙都獨一無二，不論露營或上班，隨時隨地都用得！

 

 

再生木匙工作坊

 

日期：6月5日

時間：上午11時至下午1時

名額：8 （15歲以下參加者需由家長陪同）

費用：$390／位

場地：A座1樓走廊（S102對出位置）

報名按此

 

【PMQ山林祭｜工作坊】植物寫生工作坊：記錄香港山林景致！

 

　　數數手指，你已有多久沒有拿起畫筆？今個周末，自然記錄者「山有文西」將會帶領參加者遊走PMQ，除了分享觀察動植物的小貼土之外，更會即席教授速寫繪畫技巧，無需畫畫經驗都可以隨意寫生記錄香港風景！

 

 

植物寫生工作坊

 

日期：6月4日至6月5日

時間：上午11時至下午12時30分

每節名額：8（13歲以下參加者需由家長陪同參與）

費用：$280／位

場地：地面廣場

報名：按此

 

下一頁：山林祭2大分享會！

 

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