周末好去處｜PMQ山林祭開催！2大分享會：跟大師學行山、享受慢活山林生活！同場加映：必玩刺繡、再生木匙工作坊！

疫下不能外遊，假日行山郊遊早已成為大家的例行活動，在開始下一段山中遊歷前，不如先來感謝山林吧！「PMQ山林祭」由即日起正式開催！山林祭雲集山野愛好者、設計師、生態教育團體、本地種植單位等，透過一系列的工作坊以及活動帶大家感受香港的山林美學，今個周末，齊來細聽山野聲音吧！

【PMQ山林祭｜工作坊】山林刺繡工作坊：簡單做出作出山林小布袋！

近年刺繡熱潮捲土重來，在繡布上刺繡出屬於自己的獨一無二的圖案，慢活又寫意！「山林刺繡工作坊」將由本地刺繡品牌「小蓮婆婆Littlelenpopo」的導師領下參加者學習基本刺繡針步，新手都可以輕易製作出山林小布袋！

山林刺繡工作坊

日期：6月3日

時間：下午2時至下午4時／下午4時30分至6時30分

每節名額：8人（15歲以下參加者需由家長陪同）

費用：$360／位

場地：A座1樓走廊（S102對出位置）

報名：按此

【PMQ山林祭｜工作坊】竹結胸針工作坊：學習傳統竹工藝！

「竹結」與日本水引結及中國結相類似，寓意好事及祝福。竹材帶有彈性，作品多樣性比其他繩結豐富，適合新手上路！工作坊由竹工藝品牌「二回」主辦，參加者將學習竹結工藝並製作出胸針，把傳統工藝重新結現代生活。

竹結胸針工作坊

日期：6月5日

時間：下午2時至3時30分

名額：8 （適合15歲或以上人士參與）

費用：$390／位

場地：A座1樓走廊 （S102對出位置）

報名：按此

【PMQ山林祭｜工作坊】再生木匙工作坊：把回收木升級再造！

愛護環境，當然要由環保做起！「再生木匙工作坊」將由環保品牌「集棄場」主辦，教大家把回收木升級改造，DIY製作再生木匙一個，每個木匙都獨一無二，不論露營或上班，隨時隨地都用得！

再生木匙工作坊

日期：6月5日

時間：上午11時至下午1時

名額：8 （15歲以下參加者需由家長陪同）

費用：$390／位

場地：A座1樓走廊（S102對出位置）

報名：按此

【PMQ山林祭｜工作坊】植物寫生工作坊：記錄香港山林景致！

數數手指，你已有多久沒有拿起畫筆？今個周末，自然記錄者「山有文西」將會帶領參加者遊走PMQ，除了分享觀察動植物的小貼土之外，更會即席教授速寫繪畫技巧，無需畫畫經驗都可以隨意寫生記錄香港風景！

植物寫生工作坊

日期：6月4日至6月5日

時間：上午11時至下午12時30分

每節名額：8（13歲以下參加者需由家長陪同參與）

費用：$280／位

場地：地面廣場

報名：按此

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