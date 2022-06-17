睇戲著數｜6大戲院優惠合集！百老匯推半價戲飛、Cinema City戲飛低至$38！邊間戲飛買一送一？邊間有$1小食？

戲院重開已接近2個月，相信不少戲迷早已報復式睇戲一番！MCL、百老滙、英皇、Cinema City等各大院線繼續推出不同優惠，當中包括限時入會優惠、半價戲飛、$1換小食等！即睇各大戲院有咩優惠，把握機會入場睇好戲！

【戲院優惠】1. 百老匯：優惠價會員、半價戲飛！

百老匯院線優惠（一）：優惠價$60做會員！

即日起至6月30日，戲迷可透過百老匯院線應用程式、官方網站或到百老匯院線戲院以優惠價$60申請成為bcinephile會員／MOViE MOViE會員！成為會員後，可專享各種優惠，例如正價戲票低至8折、憑積分於百老匯院線享正價買1送1、優惠價購買電影精品等；已有會員同樣可以$60續會！

百老匯院線優惠（二）：半價PREMIERE ELEMENTS戲飛！

由即日起至8月31日，憑指定推廣碼「PE50」，亦即可以半價優惠購買PREMIERE ELEMENTS星期一至四場次之正價戲票，啱晒平日去睇戲！

百老匯院線優惠（三）：$1換購可口可樂！

小賣部同樣有優惠！即日起至7月31日，於售票處購票的觀眾均可獲小賣部優惠券，憑券到小賣部購買任何熟食或套餐可以$1換購可口可樂汽水一支；百老匯院線會員（包括 Cinema.com.hk／bcinephile／MOViE MOViE）亦會於手機應用程式及網站的「我的錢包」中自動獲得小賣部電子優惠券！

【戲院優惠】2. 英皇戲院：iSQUARE消費滿額換戲飛！

英皇戲院優惠（一）：消費滿額換戲飛！

即日起至7月12日，於活動期內到iSQUARE國際廣場最多2間不同商戶，以電子貨幣同日累積消費達HK$600或以上及成為iCLUB會員，即有機會換領iSQUARE國際廣場「英皇戲院」電影禮券乙張！

英皇戲院優惠（二）：$1換購細汽水／鬆餅！

由5月19日起，於英皇戲院購買指定一口小食，加$1即可以換購細汽水1杯；於時代廣場、荃灣荃新天地及將軍澳康城之英皇戲院購買任何咖啡，更可加$1換購鬆餅一件！

英皇戲院優惠（三）：戲飛買1送1！

英皇戲院早前推出「滙豐Visa Signature卡專享優惠」！由即日起至12月31日，只要使用滙豐Visa Signature卡透過流動電話或感應式付款功能購買星期一至五電影場次，即可享正價2D戲票買一送一、細爆谷買一送一優惠！此外，購買正價星期一至五的3D戲票及星期六、日的正價2D戲票亦可享9折優惠！

【戲院優惠】3. Cinema City：戲飛低至$38！

Cinema City優惠（一）：$68做會員！

由即日起至6月30日止，新會員均可以$68優惠價（原價$120）成為CCVIP會員！會員可享正價戲票9折、購買小食／指定精品9折、單人爆谷套餐換領券 1張等優惠，好抵！

Cinema City優惠（二）：早／尾場戲飛低至$38！

Cinema City院線由即日起至另行通知，Cinema City旗下院線包括旺角、銅鑼灣、荃灣及九龍灣星影匯等推出早場及尾場優惠，當中早場最平$38就買到飛，而尾場亦只是$48起！

【戲院優惠】4. MCL院線：戲飛買1送1！

由即日起至6月30日，憑Visa信用卡於MCL戲院購買星期一至五同一場次的正價2D戲票，即可享買1送1優惠！而購買星期六、日或指定公眾假期的正價2D戲票亦可獲8折優惠！提提大家，每位持卡人每日最多可享優惠1次，而每次最多可購買5張（送5張，即共10張）星期一至五同一場次的正價2D戲票！

【戲院優惠】5. 北角匯ACX戲院： 北角匯專享優惠！

北角匯ACX戲院優惠（一）：消費滿額享9折購票優惠！

由即日起至12月31日，只要出示北角匯參與商戶滿$100或以上的即日單一機印發票，即可於ACX戲院購買正價戲票時享有9折優惠！

北角匯ACX戲院優惠（二）：持票尾換美食禮品！

由即日起至12月31日，只要出示北角匯ACX戲院的即日戲票存根正本，即可於北角匯參與商戶享有美食或購物優惠，包括免費甜品與護膚品等！

【戲院優惠】6. 高先電影院：送口罩或彷皮口罩套！

現凡於高先電影院票房或網上訂購門票，均可獲贈「RAZE x GOLDEN SCENE CINEMA」口罩或彷皮口罩套！提提大家，禮品隨機附送，先到先得，送完即止！

（註：以上優惠資訊僅供參考，一切以戲院最新公布為準。）