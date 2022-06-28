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28/06/2022

Staycation 2022｜精選10大Staycation住宿優惠！文華東方送$600護膚體驗！歎四季高質6道菜晚餐！奕居免費升級客房？邊間人均$600起？

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Text: Christy Yiu Photo: 截圖至各大酒店官網

　　疫情回穩，即使各國開始放寬旅遊限制，但和可以回復正常出國外遊的日子仍有一大段距離！仍未能出走的日子，Staycation是不少人的假日指定活動；但每間酒店都有不同的節目和優惠，總是令大家選擇困難！不用擔心，編輯部已為搜羅好全城最吸引的大家Staycation優惠！總有一間啱你心水！

 

【7月Staycation優惠】文華東方酒店：包三道菜雙人晚餐！送$600護膚體驗！

 

　　作為香港歷史最悠久的酒店之一，文華東方酒店的「星級Staycation」一直俘虜不少住客的心。由酒店的星級服務至文華餅店的水準之作，文華東方酒店的住宿體驗總是絕不令人失望！

 

 

　　適逢夏天，文華東方酒店就推出了「Premier by Dead Sea 夏日旅居」住宿套餐，每晚只需$2,380起，即可入住城市景觀客房，並專享客房內或Café Causette 享用三道菜雙人晚餐套餐、快船廊或 Café Causette早餐以及價值$600元的24 小時石英寶石冰感修護面霜乙瓶及細緻嫩肌面膜乙份！逢一至四入住，更可享24小時住宿體驗，睡到3點先check-out都得！

 

Premier by Dead Sea夏日旅居

 

開賣日期：即日起

入住日期：即日起至8月15日

詳情：文華東方酒店

 

【7月Staycation優惠】四季酒店：四星和味之旅！歎高質6道菜晚餐！

 

　　福布斯旅遊指南早前出爐，四季酒店在酒店、水療和餐廳領域中共獲得共30顆星，絕對是名乎其實的星級酒店！最近四季酒店就在klook推出「Forbes 四星和味之旅」住宿體驗優惠，價錢$4,384起，當中最吸睛的莫過於是可於IFC的四季菊享用二人鐵板燒法式鵝肝及牛肉薄燒6道菜晚餐！

 

 

　　晚餐由汁燒鮑⿂、明太⼦蛋卷、燒鱈⿂乾作前菜，輔以⾦鎗⿂、⾚⾙刺⾝、鰤⿂⽩湯；主菜則為⾹煎法國鵝肝及美國特選⽜⾁薄燒，最後以雜菌野菜更科蕎⿆麵和甜品作尾聲，聽到都流晒口水！除此之外，優惠亦包括The Lounge／room service／Argo雙人早餐、免費迎賓水果以及免費享用室內虛擬活動，保證大家流連忘返！

 

四季菊

四季菊

 

開賣日期：即日起

入住日期：即日起至7月31日

詳情：klook

 

【7月Staycation優惠】港島海逸君綽酒店：低至32折！送英格蜜兒護膚禮劵！

 

　　位於銅鑼灣市中心的港島海逸君綽酒店除了以Harbour Grand Café的美食見稱，酒店房間的維港景色亦一向吸引不少人慕名而來，都是Staycation的熱門酒店之一！近日港島海逸君綽酒店就在klook推出最新優惠，每晚只需HK$1870起（原價：HK$5914）即可入住高級海景客房！

 

 

　　住宿套餐包括入住當日於Harbour Grand Café咖啡廳享用雙人自助晚餐、於指定餐廳免費享用總值逾$800的下午小點及黃昏雞尾酒、$2,500英格蜜兒「AGE Jet 等離子逆齡眼部療程」護膚禮劵一張，以及翌日享雙人早餐！數數手指，優惠低至32折，十分吸引！

 

開賣日期：6月28日晚上9時起至7月7日

入住日期：即日起至8月31日

詳情：klook

 

下頁睇奕居、君悅酒店、唯港薈有咩優惠！

 

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