回歸25周年｜西九限定循環巴士線登場！一程車去晒M＋、D2 Place、饒宗頤文化館5個人氣文藝場館！周末、假期免費搭！（附免費搭日子）

明天就是香港回歸25周年！為慶祝回歸25周年，D2 Place、饒宗頤文化館等西九景點將推出全新期間限定循環巴士線「West Kowloon ARTOUR」！巴士線將途經5大西九藝術文化熱點，更是免費乘搭，每個景點各有特色，事不宜遲，即睇以下詳情！

「West Kowloon ARTOUR」將於「M+博物館」開出，途經「深水埗設計及時裝基地」、「D2 Place」、「饒宗頤文化館」、「美荷樓」等景點全車程大約45分鐘，並於限定月份的星期六、日及公眾假期下午2時至晚上6時每小時開出一班，免費為市民提供服務！

West Kowloon ARTOUR 路線圖

「West Kowloon ARTOUR」行程

第一站：M+ （西九文化區）

路線的第一站當然是西九龍的地標 ── 西九文化區！西九文化區除了集文化藝術設施、表演節目和各種活動於一身，公共草地位置更可供遊人野餐，周末總是人頭湧湧！文化區內的主要設施包括藝術展亭、戲曲中心、自由空間、藝術公園、M+博物館及即將開幕的香港故宮文化博物館，在這裏過上一天都不成問題！

M+

第二站：D2 Place

去完西九文化區，第二站便是D2 Place！除了每週定期舉辦的創意週末市集、文化創意活動和表演外，D2 Place有不少手作人及設計師開設的小店，絕對的文青必到的文創地標之一！此外，D2 Place亦有飄移賽車場及遊戲中心、室內高爾夫球場以及4D虛擬實境電競館等設施，啱晒一家大細去玩足全日！

第三站：饒宗頤文化館

第三站來到饒宗頤文化館都不會陌生！文化館座落於擁有百年歷史的三級歷史建築群中，館內有文化旅館、展覽及會議場地，更會不定期舉辦工作坊、市集活動、文化導賞、展覽、講座至藝術表演等，應有盡有！

第四站：美荷樓

於1954年落成的美荷樓，是香港公共房屋政策的象徵之一。來到美荷樓，大家除了可以觀賞這座6層高的徙置大廈，更可到訪即將開幕的美荷樓生活館！生活館將會舉辦不同類型的展覽、導賞活動及文化活動等，相信又將會是一個周末好去處！

第五站：南昌街（大南街）

路線的其中一站將是南昌街與毗鄰的大南街！這裏曾是香港小型製衣廠集中地，對香港工業發展有著舉足輕重的地位；今時今日，相信大家已對大南街完全不會陌生！現時大南街一帶不但保留了舊式批發店，更匯聚了多間文青小店、咖啡店、畫廊、唱片行等特色小商店，是周末打卡勝地之一！

「West Kowloon ARTOUR」班次及路線資料

服務日期：2022年7至8月及11至12月期間的公眾假期及週六及日；2023年1月1日

*2022年7月3日不設服務

服務時段：下午2時至6時30分（每小時一班車）