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06/07/2022

香港書展2022｜一張門票去齊3大展覽！必買25本「城市書寫」特選書目！免費玩電競賽車＋睇競技疊杯精英賽！「零食世界」售逾千款人氣零食！

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law Photo: Celia Li

　　一年一度的香港書展又到了！今年書展不但繼續廣邀知名作家開講，更會同場舉辦第5屆「香港運動消閒博覽」和第2屆「零食世界」，預計吸引逾700家參展商參與！一張門票可以行晒三大展覽，盡享閱讀、消閒及選購零食的樂趣，實在令人期待！門票已公開發售！


　　由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第32屆「香港書展」，將於7月20日至26日舉行。今年書展的「年度主題」為「歷史文化．城市書寫」，並以「從香港閱讀世界：憶．寫香港故事」點題，以香港發展軌跡為主軸，帶大家穿梭於不同作家的個人情懷，重新感受香港！要說今年書展的重點，一定是由文藝廊呈獻的「歷史文化．推薦作家」，介紹丁新豹、呂大樂、冼玉儀、葉靈鳳（已故）、鄭寶鴻等5位歷史文化作家，同時展示其精選書目、絕版著作、手稿、珍貴藏品等！令人驚喜的是，他們更會親臨書展分享（葉中敏將會代表已故父親葉靈鳳出席）。

 


　　同屬文藝廊的「城市書寫．特選書目」專區，則推介25本城市書寫的作品，包括《香港文學散步》、《也斯的香港》、《我城》、《胭脂扣》、《傾城之戀》、《烈佬傳》、《香港三部曲》等，讓大家從歷史建築、屋邨、生活習慣等多個角度，了解香港的大城小事！

 


　　文藝廊更設置「細味香港」和「城市築跡」兩大展覽，展出當代名家作品及珍藏！非常值得一看！

 


　　值得留意的是，今年書展將繼續帶來8大講座系列，包括年度主題「憶．寫香港故事」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「寫意生活」、「本地文化及歷史」和「心靈勵志」！即睇編輯的私心推介！

 

【年度主題講座系列】也斯觀看香港的方法

講者：曾卓然

日期：7月21日（11am-12:30pm）

 

【年度主題講座系列】畫筆下的城市築跡

講者：速寫香港

日期：7月21日（6:30pm-8pm）

 

【年度主題講座系列】我的習史之旅

講者：丁新豹博士

日期：7月22日（3pm-4:30pm）

 

【名作家講座系列】緣起香港：張愛玲的異鄉和世界

講者：黃心村、卓子東／嘉賓：甘琦

日期：7月23日（4:30pm-6pm）

 

【本地文化歷史講座系列】走過香港殘奧運動半世紀

講者：周一嶽醫生、馮馬潔嫻、梁禮賢醫生、蘇樺偉、梁育榮

時間：7月23日（6pm-7:30pm）

 

【名作家講座系列】追念倪匡傳奇——論六七十年代香港文壇盛況

講者：沈西城

日期：7月23日（11:30am-1pm）

 

【名作家講座系列】蔡瀾傾計會

講者：蔡瀾／主持：何嘉麗

日期：7月23日（3pm-4:30pm）

 

【年度主題講座系列】馬照跑 舞照跳——百年香港的娛樂遣興

講者：鄭寶鴻

日期：7月25日（11:30am-1pm）

 

下頁睇「香港運動消閒博覽」及「零食世界」有乜玩、有乜買

 

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