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08/07/2022

7月片單｜放假煲劇！6大Disney+、Netflix必煲：綠葉演員自傳改編《配角人生》、暗黑婚姻《再婚上流》、搞笑台劇《媽，別鬧了！》

#Netflix #SMAP #Disney+ #網劇 #再婚上流 #草彅剛 #盡情吃，用力愛 #7月煲劇片單 #松戶諭 #文佳煐 #煲劇 #呂珍九 #陳柏霖 #郭雪芙 #伊藤沙莉 #仲野太賀 #正義的算法 #7月片單 #新劇 #金喜善 #配角人生 #柯佳嬿 #媽，別鬧了！ #賈靜雯 #生化武器
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　　轉眼間又到7月！夏日炎炎，比起出外遊山玩水，不少人也會選擇留在家中歎冷氣兼煲劇！又是時間來看一看7月的煲劇片單！來到7月，Disney+ 和Netflix繼續有多部新劇上架，編輯部為大家精選了7月的必煲之選，有劇迷引頸以待的《再婚上流》、自傳改編而成的《配角人生》、亦有文佳煐回歸網劇之作《盡情吃，用力愛》！快快mark實開播日期，準時收看啦！

 

【7月片單｜Disney+】配角人生：自傳改編！綠葉演員的追夢旅程

 

　　假日閒時在家煲劇，來個輕鬆小品也不錯！ 《配角人生》改編自日本資深綠葉演員松尾諭的自傳，除了有實力派演員仲野太賀飾演松戶諭，更有殿堂級偶像SMAP的前成員草彅剛、《女王的教室》出身的伊藤沙莉等人氣演員陣容！

 

（圖片來源：Disney+）

 

　　故事講述松戶諭在高中校園看了一齣舞台劇後，萌生「想成為演員」的夢想，從關西遠征東京。一天諭偶爾撿到一張掉在汽水機下的機票，從而遇上演藝公司的社長，由擔任當紅女演員的司機開始他的「綠葉」人生……由平凡人踏上逆轉人生的追夢旅程，過程中有笑有淚，喜歡看日劇的大家絕不能錯過！

 

《配角人生》預告片：

 

 

播映日期︰已開播

播映平台︰Disney +

 

【7月片單｜Disney+】盡情吃，用力愛：集愛情、奇幻、懸疑元素於一身！

 

　　Disney+ 7月暫時沒有新韓劇上架，不過上月上架的《盡情吃，用力愛》卻大受好評，絕對值得一看！《盡情吃，用力愛》故事講述型男主廚殷繼勳（呂珍九 飾）因小時候和雙胞胎妹妹有著「情感共享」，，能感受到妹妹的情緒，某次他把妹妹丟在公園旁，妹妹卻從此消失於人間；18年後繼勳重新回到家鄉，意外發現自己能夠共享神祕女子盧多賢（文佳煐 飾）的情緒，更意外捲入了一場謀殺案！

 

（圖片來源：Disney+）

 

　　《盡情吃，用力愛》女主角盧多賢由文佳煐飾演，值得留意的是，這是文佳煐繼《女神降臨》後再度回歸網劇！而男主角呂珍九在《成為王的男人》、《怪物》兩部熱播韓劇後成為新世代的實力派演員之一，他在《盡情吃，用力愛》再次挑戰暖男角色，十分叫人心動！《盡情吃，用力愛》穿插愛情、奇幻、懸疑元素，可說是今夏必追的韓劇之一！

 

《盡情吃，用力愛》預告片：

 

 

播映日期︰已開播

播映平台︰Disney +

 

【7月片單｜Disney+】正義的算法：陳柏霖回歸台劇演囂張律師！

 

　　金鐘視帝陳柏霖相隔10年再度演出台劇！《正義的算法》為Disney+首部原創台劇。講述一名享負盛名但性格囂張又自私的法律界明星律師劉浪（陳柏霖 飾）因一場意外跌入人生谷底，為求生計加入一家公益律師樓，機緣巧合下與熱血新人律師林小顏（郭雪芙 飾）組成冤家師徒拍檔，展開爆笑卻不失認真的劇情！

 

（圖片來源：Disney+）

 

　　在面對全新的生活下，劉浪開始探索正義的原貌和背後的真諦。劇集以輕鬆喜劇手法探討各種社會現象，同時讓觀眾在歡笑中思考何謂真正的「正義」！《正義的算法》現時逢周三、四更新，有興趣的大家不妨mark實日子追看！

 

《正義的算法》預告片：

 

 

播映日期︰已開播

播映平台︰Disney +

 

下一頁：《再婚上流》、《生化危機》、《媽，別鬧了！》

 

 

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