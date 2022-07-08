東九龍最大戲院開幕！MCL Cinemas Plus+ 荷里活戲院：6影廳、NEC 4K放映系統！戲飛買一送一？有咩好戲上映？（附開幕優惠及票價）

東九龍的朋友Ready好在周末去新戲院睇戲嗎？鑽石山荷里活廣場百老匯在今年3月租約期滿關閉，由MCL院線接手，翻新為「MCL CINEMAS Plus+荷里活戲院」，而戲院昨日就已經正式開幕！新戲院設計有甚麼特色？新開張有哪些電影上映？又有沒有新開張優惠？即睇啦！

東九龍朋友自此睇戲多個新選擇，MCL CINEMAS Plus+荷里活戲院於7月7日正式開幕。這間作為東九龍區內全新最大型戲院佔地約38,000平方呎，共有6個影廳，提供約15,95個座位。戲院在設計上，以及聲、光、畫方面都level up哂，全院採用最先進的NEC 4K超高清鐳射放映系統，配備杜比7.1環迴立體聲音響系統；設計方面，採用暖和的粉色作主調，利用拱門和圓形、流線形劃分不同區域，給人一種輕鬆活潑的感覺！

（圖片截圖至MCL Cinemas Instagram）

（圖片截圖至MCL Cinemas Instagram）

戲院新開張就有四部猛片上映，分別是全城期待已久的《雷神奇俠4: 愛與雷霆》、鏡粉必睇的《闔家辣》、可愛趣緻的《迷你兵團2》，以及大收好評的《Top Gun》！相信大家最關心的一定是票價，成人收費由$50至$95不等，早場最平$50就有戲睇，逢星期二就有優惠，12pm後入場都只是$60！跟普通戲院一樣，學生、小童和長者都有優惠，收費由$30至$60不等。提提大家，3D立體電影和片長有機會影響票價，詳情可到官網查閱。

（MCL Cinemas 網站截圖）

一般電影票價

（截圖至MCL Cinemas 官網）

3D立體電影票價

（截圖至MCL Cinemas 官網）

MCL CINEMAS Plus+荷里活戲院開張優惠

#1 會員賺雙倍MCL Tokens

為慶祝MCL Cinemas Plus+荷里活戲院隆重開幕，由即日至8月3日期間，MCL會員凡購買任何MCL Cinemas Plus+荷里活戲院電影戲票，即可賺取雙倍MCL Tokens。大家記得買飛之際要登記埋MCL MAX會員，MCL全線戲院享有正價戲票9折優惠兼賺雙倍MCL Tokens！

#2 在荷里活廣場消費拎買一送一通行證

荷里活廣場都有推出優惠給各位戲迷，大家只要在高場以電子貨幣消費滿$500或以上，並「讚好」Plaza Hollywood Facebook 專頁或「追蹤」plaza_hollywood Instagram 帳號即可換領「買一送一通行證」，在戲院買一張2D正價戲票即可享同一場次買一送一優惠！又或者VIC會員可以憑VIC50積分換通行證。每日名額只有100個，而換領日期只限星期五、六、日及公眾假期，把握機會啦！

（圖片來源︰Plaza Hollywood）

換領日期：7月8日至8月31日（逢星期五、六、日及公眾假期）

換領地點：1樓換領處 （近Ray-Ban） l VIC積分換領: 1樓客戶服務中心

換領時間：1pm – 8pm

活動詳情︰https://bit.ly/3akaFE5

#3 VIC會員賺兩倍積分

另外，由即日起至7月尾，VIC會員只要在MCL Cinemas Plus+荷里活戲院買戲飛時用電子貨幣付款，憑成功登記的戲飛和單據，即可以賺取2倍VIC會員積分。！

（圖片來源︰Plaza Hollywood）

MCL CINEMAS PLUS+ 荷里活戲院

地址︰鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場3樓402號舖 （港鐵鑽石山站C2出口）

電話︰2616 0162

MCL Cinemas Facebook︰https://www.facebook.com/MCLCinemas

網上購票︰https://bit.ly/3IolKAu