假日好去處｜中環海濱「夏日派對」嘉年華開幕！7月底一連10日免費坐摩天輪！攤位遊戲、充氣滑梯、彈床、打卡位齊晒

夏天就是要去玩！ 除了上山下海，編輯又有好推介！中環海濱的「夏日派對」嘉年華日前已悄悄開幕，除了攤位遊戲、亦有小朋友機動遊戲、運動遊戲以及復古風打卡位等，啱晒假日一家大小去玩！此外，鄰近的香港摩天輪更即將推出免費乘搭優惠！即睇以下詳情，mark低日子去玩！

（圖片來源：zicket）

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攤位遊戲、運動遊戲、打卡位齊晒！

位於中環海濱的「夏日派對」嘉年華以復古風為主題，在場設有多款經典攤位游戲，例如射籃挑戰、牛奶樽、碌保齡以及釣魚遊戲等，玩完攤位更有得贏走公仔，兒時回憶返晒嚟！除了各式各樣攤位，嘉年華內亦其他活動專區如迷你高爾夫球場、充氣滑梯、彈床、旋轉木馬和80年代復古影相打卡位等，weekend同屋企人去就啱晒！

（圖片來源：zicket）

單人票價$120起，送10個代幣！

不過想去玩的朋友就要留意，「夏日派對」只於逢星期五至星期日開放，若不想摸門釘，記得出發前要看清楚日子！至於收費方面，星期五只需$120即可入場，隨票附送10個代幣；而星期六、日票價則由$130起，同樣附送10個代幣。提提大家，由於入場人數有限，先上網買飛就較穩陣！

票價一覽

（圖片來源：zicket）

中環海濱「夏日派對」

日期：即日至9月11日

時間：逢星期五至日，上午11時到下午11時

地點：中環民光街33號香港摩天輪及AIA Vitality Park

購票： 按此

同場加映：一連10日免費搭摩天輪！

（圖片來源：AIA）

同樣位於中環海濱的「香港摩天輪」將會推出免費乘搭優惠！由7月22日起至31日，AIA將一連10日免費送出「香港摩天輪」門票，只需到摩天輪售票處索取門票，即可費乘搭摩天輪！是次活動門票不設派發上限，玩完嘉年華更可以搭摩天輪，夠晒滿足！

免費乘搭「香港摩天輪」

日期： 7月22日至31日

時間：

星期一至四：中午12時至下午9時

星期五至星期日：上午11時至下午11時

地點：中環民光街33號

詳情：香港摩天輪