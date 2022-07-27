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27/07/2022

Frankie陳瑞輝@MIRROR 7.29生日應援！限定1日「皮皮」主題富豪雪糕車出動！免費食軟雪糕＋瘋狂打卡！「皮寶寶」必睇一連三日展覽！（附派雪糕、展覧時間及地點）

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　在剛過去的2場MIRROR紅館演唱會上，「皮皮」陳瑞輝（Frankie）的演出實在叫人驚喜、感動又擔心！驚喜和感動，是來自Frankie在台上講到自己30歲由Dancer轉做MIRROR，由一個「隱形人」，到有機會拍攝電視劇《IT狗》，甚至因Never一角而獲得好評和關注，中間度過低谷，教識他如何苦中作樂，更問現場觀眾借信心……至於擔心嘛，當然是他昨晚講感言時，一時不留神差錯腳跌落台，嚇得一班fans驚叫！幸好Frankie事後在其社交平台Instagram報平安：「只係擦傷咗啲啫」、「我醫生都睇埋啦／完全冇事只係擦傷咋」，總算叫一班「皮寶寶」（Frankie粉絲專稱）放下心頭大石！

 

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（圖源：Facebook @陳瑞輝Frankie Chan）

 

　　講完MIRROR演唱會，順理成章當然要講另一件關於Frankie的大事！Frankie將於7月29日迎來34歲生日！為慶祝「皮皮誕」，一班「皮寶寶」已急不及待推出生日應援活動，包括與富豪雪糕車合作，推出Frankie主題雪糕車，一日限定免費派軟雪糕！屆時富豪雪糕車車身、軟雪糕筒包裝紙均會印上陳瑞輝Frankie的靚仔樣，fans必定心心眼！

 

　　只要於7月29日下午1時至3時期間，前往尖沙咀海防道，就可以與Frankie雪糕車瘋狂打兼免費食軟雪糕！呢排咁熱，有杯冰涼雪糕落肚，絕對是最貼心的生日應援！

 

（圖源：Facebook @Frankiechanfans_HK）

（圖源：Facebook @起動推廣 HK Power On Advertising & Promotion Company Limited）

 

【Frankie生日應援】Frankie主題雪糕車

日期：7月29日

時間：下午1時至3時

地點：尖沙咀海防道（只限印有Frankie樣子的雪糕車）

 

【Frankie生日應援】Frankie Backdrop及巴士站打卡位

日期：7月29日至7月31日

開放時間：早上11時至晚上9時30分

地點：iSQUARE 3／F

 

註：不需要網上預約取籌

 

【Frankie生日應援】小遊戲

開放日期：7月29日

開放時間：中午12時至晚上7時

開放日期：7月30日至7月31日

開放時間：中午12時正至晚上8時正

地點：iSQUARE 3／F

 

註：為配合防疫措施及人流管制，小遊戲需要預約，請遵守在場相關職員指示，進入遊戲位。每個時段均有人數限制，須預約登記。預約連結（按此

 

（圖源：Facebook @Frankiechanfans_HK）

 

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