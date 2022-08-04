海洋公園渡輪服務周六登場！持門票免費往返水上樂園及香港仔、鴨脷洲！逢星期幾有船？搭幾耐？（附路線、時間表及上船位置）

去海洋公園可以搭船去？無錯！大家又有新交通選擇去海洋公園水上樂園啦！隨著位於水上樂園旁邊的海洋公園大樹灣碼頭啟用，海洋公園就宣布推出訪客渡輪服務 ，於周末及公眾假期免費接載訪客去水上樂園玩。即睇路線和時間表啦！

（海洋公園網站）

全新的渡輪服務由本周六起投入服務，逢星期六、日及公眾假期穿梭香港仔碼頭及海洋公園大樹灣碼頭，途經鴨脷洲觀光舢舨碼頭，船程約30分鐘。大家上船只需要出示有效的水上樂園或海洋公園門票便可享用服務！海洋公園公司主席龐建貽更透露，未來會推出港島海上觀光行程，大家期待一下吧！

（圖片由海洋公園提供）

提提大家，渡輪每天只有4班，每程最多可接載80名乘客，座位先到先得，想搭船去玩就要早啲去啦！

即睇路線及時間表︰

由香港仔碼頭開出

上午9時30分︰香港仔碼頭 → 鴨脷洲觀光舢舨碼頭 → 海洋公園大樹灣碼頭

上午10時30分︰香港仔碼頭 → 鴨脷洲觀光舢舨碼頭 → 海洋公園大樹灣碼頭

由海洋公園大樹灣碼頭開出

晚上7時︰海洋公園大樹灣碼頭 → 鴨脷洲觀光舢舨碼頭 → 香港仔碼頭

晚上8時︰海洋公園大樹灣碼頭 → 鴨脷洲觀光舢舨碼頭 → 香港仔碼頭

海洋公園大樹灣碼頭

地點：水上樂園側

香港仔碼頭

地點：香港仔海傍道，香港仔海濱公園旁浮躉（翠華船務）

鴨脷洲觀光舢舨碼頭

地點：洪聖街鴨脷洲觀光舢舨碼頭六號梯台（利東站 A1 出口）

訪客渡輪服務

海洋公園大樹灣碼頭公眾開放時間︰9am -9pm

詳情︰https://bit.ly/3zPO7DZ

註︰渡輪服務時間表或會有所變動。如遇上惡劣天氣（一號或以上熱帶氣旋警告信號），渡輪服務將會暫停。