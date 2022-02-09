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09/02/2022

情人節2022｜親手做免焗「藍莓芝士凍餅」，酸酸甜甜加無限心思，情人冧爆

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    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

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    本欄每周三更新

　　下星期就是情人節！大家有想過親手做個蛋糕送給情人呢？今期韋太就教大家DIY免焗「藍莓芝士凍餅」，自製減糖藍莓果醬，簡單易做之餘，顏色夠吸引，大家快啲買齊材料跟住做啦！情人收到這麼有心思的禮物一定會好開心！

 

藍莓芝士凍餅

 

 

分量：6 吋餅

 

餅底材料︰

 

 

消化餅  60 克 （約4塊）  +  牛油溶液  30 克

 

餅底做法︰

 

　　將消化餅放入食物袋內，用木棍壓碎， 加入已溶的牛油溶液快速拌勻，然後將餅碎壓在已墊牛油紙的蛋糕模內， 放入雪櫃冷藏一會，備用。


 

 

藍莓醬材料︰

 

 

新鮮藍莓    125 克

砂糖         30克

檸檬汁       15 克

 

藍莓醬做法︰

 

　　將藍莓及砂糖放入鍋內大火煮滾後煮轉小火，煮時輕輕將藍莓壓爛，煮至濃稠 （時間約5分鐘），放涼，備用。

 

 

芝士餡材料：

 

 

A) 淡忌廉     200 克

B) 忌廉芝士   200克  +   砂糖   40 克

C) 藍莓果醬    150克

D) 魚膠粉     7 克   +   飲用水  35 克

 

芝士餡做法：

 

　　1. 魚膠粉加入飲用水拌勻， 用熱水座溶。

 

 

　　2. 如果藍莓醬變至杰身，要先用熱水座溶成流質狀態才可加入麵糊內。

 

　　3.淡忌廉打起至6成，有少許紋路狀態。

 

 

　　4. 砂糖加入忌廉芝士內，用電動打蛋器打至軟身，加入淡忌廉及魚膠水拌勻，然後將麵糊平均分成3份。

 

　　5. 藍莓醬分開1/3 及2/3 比例份量分成2份。然後加入麵糊內變成1深1淺紫色。

 

 

 

　　6. 先將深色麵糊倒入模內，然後由中間慢慢倒入淡紫色麵糊，最後加入白色麵糊。

 

　　7. 用牙籤或竹籤在餅面平均晝4格花紋，再畫成8格，最後分為16格， （面層可以放上藍莓，這樣可以固定藍莓位置），放入雪櫃冷藏3-4小時。

 

 

　　8. 蛋糕脫模︰ 餅模用罐頭盛高，可以用熱毛巾圍住蛋糕模一會，或用火槍沿餅模燒一圈，然後輕手慢慢將餅模拉下，即可脫模。


 

小貼士


　　如覺得自製藍莓醬費時，可以到烘焙店現成的藍莓醬。

 

 

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