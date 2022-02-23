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23/02/2022

天氣時冷時熱！香噴噴、暖笠笠「荔芋油鴨煲」啱食！芋頭粉糯香甜、油鴨送飯一流！

#識食 #食譜 #芋頭 #臘味 #煲仔菜 #荔芋油鴨煲 #抗疫 #DIY #臘鴨 #自家煮
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  • 韋太

    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　最近天氣乍暖還寒，天氣轉冷最好就是吃臘味。每年秋冬天起，我都會買定一些臘味放在雪櫃，隨時做臘味煲仔飯，或用臘腸來炒菜，方便快捷。除了臘腸，我更喜歡買臘鴨髀來做煲仔飯或做煲仔菜。今次韋太就教大家煮「荔芋油鴨煲」，用芋頭來燜臘鴨，芋頭可以吸收臘鴨的鹹香味道，臘鴨帶鹹香，用來送飯一流！

 

荔芋油鴨煲

 

 

烹煮時間：20分鐘
分量：2人


材料：

 

 

臘鴨髀      2 隻
芋頭        500 克
葱          2條 （切段）
薑           3片

 

調味料 :

鹽          1/4  茶匙
砂糖        1/4  茶匙
清水       300 毫升
椰漿       65 毫升

 

做法 :

 

　　1. 臘鴨脾斬件，然後用熱水浸10分鐘去除表面污垢。

 

 

　　2. 芋頭去皮沖洗，切件。

 

 

　　3. 燒熱鑊落3湯匙油，下芋頭爆炒5分鐘，盛起。

 

 

　　4. 燒熱鑊落1湯匙油，下薑、葱爆香，然後加入臘鴨、芋頭及調味料煮至大滾，蓋上鑊蓋，改中慢火燜煮12-15分鐘至芋頭腍身，最後加入椰漿煮1分鐘，煮至汁液略稠，即成。

 

 

小貼士︰

 

1.    防止去皮時被芋頭黏液中的刺激物質引起刺癢，須戴上膠手套去皮。

2.    如果家中有氣炸鍋，可以預先將芋頭氣炸至鬆脆才去燜煮。

3.    由於家庭式爐火大小各有差異，水份蒸發有不同，燜煮期間留意水份蒸發，請自行去決定加入適量熱水。


 

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