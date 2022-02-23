天氣時冷時熱！香噴噴、暖笠笠「荔芋油鴨煲」啱食！芋頭粉糯香甜、油鴨送飯一流！

最近天氣乍暖還寒，天氣轉冷最好就是吃臘味。每年秋冬天起，我都會買定一些臘味放在雪櫃，隨時做臘味煲仔飯，或用臘腸來炒菜，方便快捷。除了臘腸，我更喜歡買臘鴨髀來做煲仔飯或做煲仔菜。今次韋太就教大家煮「荔芋油鴨煲」，用芋頭來燜臘鴨，芋頭可以吸收臘鴨的鹹香味道，臘鴨帶鹹香，用來送飯一流！

荔芋油鴨煲

烹煮時間：20分鐘

分量：2人



材料：

臘鴨髀 2 隻

芋頭 500 克

葱 2條 （切段）

薑 3片

調味料 :

鹽 1/4 茶匙

砂糖 1/4 茶匙

清水 300 毫升

椰漿 65 毫升

做法 :

1. 臘鴨脾斬件，然後用熱水浸10分鐘去除表面污垢。

2. 芋頭去皮沖洗，切件。

3. 燒熱鑊落3湯匙油，下芋頭爆炒5分鐘，盛起。

4. 燒熱鑊落1湯匙油，下薑、葱爆香，然後加入臘鴨、芋頭及調味料煮至大滾，蓋上鑊蓋，改中慢火燜煮12-15分鐘至芋頭腍身，最後加入椰漿煮1分鐘，煮至汁液略稠，即成。

小貼士︰

1. 防止去皮時被芋頭黏液中的刺激物質引起刺癢，須戴上膠手套去皮。

2. 如果家中有氣炸鍋，可以預先將芋頭氣炸至鬆脆才去燜煮。

3. 由於家庭式爐火大小各有差異，水份蒸發有不同，燜煮期間留意水份蒸發，請自行去決定加入適量熱水。





