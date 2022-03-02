02/03/2022
在家避疫食乜餸？試試「金菇菠菜苗炒雞球」！點去除菠菜澀味？
菠菜營養成分高，含豐富的抗氧化物及維他命A、C，有益於眼睛健康，有助預防癌症及降血壓。不過，很多人都不太愛吃菠菜，皆因每次食用都會感覺有點澀味及「嚡口」。其實，想去除澀味好簡單，只要在炒之前用滾水將菠菜汆水30秒就可以，怕麻煩的話，另一方法就是加入多些砂糖。我今次就教大家煮一道「金菇菠菜苗炒雞球」，有營養又好味道，這個時候絕對啱食！
金菇菠菜苗炒雞球
烹煮時間︰10分鐘
分量︰2-3人
材料︰
金菇 1包
雞肉 300 克
菠菜苗 600 克
蒜頭 2瓣 （切片）
雞肉醃料︰
生抽 2茶匙
生粉 1/2 茶匙
砂糖 1/4 茶匙
胡椒粉 少許
麻油 1 茶匙
調味汁料︰
蠔油 1/2湯匙
雞粉 1/4 茶匙
砂糖 1/2 茶匙
胡椒粉 少許
紹酒 1茶匙
生粉水︰
生粉 1/2 茶匙 + 清水 1茶匙 （拌勻）
做法︰
1. 雞肉沖洗，切片，加入醃料醃15分鐘。
2. 金菇切去尾段，拆開及沖洗，瀝水。
3. 菠菜苗沖洗，瀝乾。
4. 燒熱鑊落少許油，加入雞肉兜炒至八成熟，盛起。
5. 鑊內下少許油，加入蒜片爆香，下菠菜苗炒至軟身，加入雞肉、金菇及調味料煮2分鐘即可上碟。
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