在家避疫食乜餸？試試「金菇菠菜苗炒雞球」！點去除菠菜澀味？

菠菜營養成分高，含豐富的抗氧化物及維他命A、C，有益於眼睛健康，有助預防癌症及降血壓。不過，很多人都不太愛吃菠菜，皆因每次食用都會感覺有點澀味及「嚡口」。其實，想去除澀味好簡單，只要在炒之前用滾水將菠菜汆水30秒就可以，怕麻煩的話，另一方法就是加入多些砂糖。我今次就教大家煮一道「金菇菠菜苗炒雞球」，有營養又好味道，這個時候絕對啱食！

金菇菠菜苗炒雞球

烹煮時間︰10分鐘

分量︰2-3人

材料︰

金菇 1包

雞肉 300 克

菠菜苗 600 克

蒜頭 2瓣 （切片）

雞肉醃料︰

生抽 2茶匙

生粉 1/2 茶匙

砂糖 1/4 茶匙

胡椒粉 少許

麻油 1 茶匙

調味汁料︰

蠔油 1/2湯匙

雞粉 1/4 茶匙

砂糖 1/2 茶匙

胡椒粉 少許

紹酒 1茶匙

生粉水︰

生粉 1/2 茶匙 + 清水 1茶匙 （拌勻）

做法︰

1. 雞肉沖洗，切片，加入醃料醃15分鐘。

2. 金菇切去尾段，拆開及沖洗，瀝水。

3. 菠菜苗沖洗，瀝乾。

4. 燒熱鑊落少許油，加入雞肉兜炒至八成熟，盛起。

5. 鑊內下少許油，加入蒜片爆香，下菠菜苗炒至軟身，加入雞肉、金菇及調味料煮2分鐘即可上碟。