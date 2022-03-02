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02/03/2022

在家避疫食乜餸？試試「金菇菠菜苗炒雞球」！點去除菠菜澀味？

#識食 #食譜 #自家煮 #家常菜 #抗疫 #留家抗疫
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  • 韋太

    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　菠菜營養成分高，含豐富的抗氧化物及維他命A、C，有益於眼睛健康，有助預防癌症及降血壓。不過，很多人都不太愛吃菠菜，皆因每次食用都會感覺有點澀味及「嚡口」。其實，想去除澀味好簡單，只要在炒之前用滾水將菠菜汆水30秒就可以，怕麻煩的話，另一方法就是加入多些砂糖。我今次就教大家煮一道「金菇菠菜苗炒雞球」，有營養又好味道，這個時候絕對啱食！

 

金菇菠菜苗炒雞球

 

 

烹煮時間︰10分鐘

分量︰2-3人

 

材料︰

 

 

金菇       1包

雞肉       300 克

菠菜苗     600 克

蒜頭       2瓣 （切片）

 

雞肉醃料︰

生抽     2茶匙

生粉     1/2 茶匙

砂糖     1/4 茶匙

胡椒粉   少許

麻油     1 茶匙

 

調味汁料︰

蠔油     1/2湯匙

雞粉     1/4 茶匙

砂糖     1/2 茶匙

胡椒粉   少許

紹酒     1茶匙

 

生粉水︰

生粉   1/2 茶匙  + 清水 1茶匙 （拌勻）

 

做法︰

 

　　1. 雞肉沖洗，切片，加入醃料醃15分鐘。

 

 

　　2. 金菇切去尾段，拆開及沖洗，瀝水。

 

 

　　3. 菠菜苗沖洗，瀝乾。

 

　　4. 燒熱鑊落少許油，加入雞肉兜炒至八成熟，盛起。

 

 

　　5. 鑊內下少許油，加入蒜片爆香，下菠菜苗炒至軟身，加入雞肉、金菇及調味料煮2分鐘即可上碟。

 

 

 

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