16/03/2022
10分鐘搞掂！「彩椒西芹炒魚柳」，鮮美、爽口、開胃！
打工仔下班後去不了街市買餸，唯有去超級市場買菜，不過新鮮蔬菜就較難買到，最容易買到的蔬菜就只有西芹、青椒、洋葱、番茄等，所以韋太今次就教大家煮道「彩椒西芹炒魚柳」，材料簡單，提前解凍或醃好急凍魚柳，再加點蔬菜，就可以煮出一道有營養的家常菜。
彩椒西芹炒魚柳
烹煮時間︰10 分鐘
分量︰2人
材料︰
急凍魚柳 250克
西芹 500克
三色椒 各1/4 個
蒜蓉 1茶匙
魚柳醃料︰
胡椒粉 少許
鹽 1/2 茶匙
西芹汆水調味料︰
雞粉、鹽、砂糖 各1/2茶匙
調味料 :
雞粉 1/2 茶匙
蠔油 1茶匙
鹽 1/4 茶匙
砂糖 1/4 茶匙
紹酒 1茶匙
清水 1湯匙
生粉水︰生粉 半茶匙 清水 1茶匙
做法:
1. 魚柳解凍，沖洗切件，加入醃料醃15分鐘。
2. 三色椒沖洗，切件。
3. 西芹沖洗，先刨去表皮，然後撕去筋，切條。
4. 燒熱一鍋清水，水滾加入西芹及汆水調味料煮2分鐘，盛起瀝乾。
5. 燒熱鑊落少許油，下魚柳炒一會，盛起。
6. 燒熱鑊落少許油，爆香蒜茸、三色椒，然後加入西芹、魚柳及調味炒至熟，加入適量生粉水將汁液略收至濃稠，即可上碟。
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