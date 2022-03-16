10分鐘搞掂！「彩椒西芹炒魚柳」，鮮美、爽口、開胃！

打工仔下班後去不了街市買餸，唯有去超級市場買菜，不過新鮮蔬菜就較難買到，最容易買到的蔬菜就只有西芹、青椒、洋葱、番茄等，所以韋太今次就教大家煮道「彩椒西芹炒魚柳」，材料簡單，提前解凍或醃好急凍魚柳，再加點蔬菜，就可以煮出一道有營養的家常菜。

彩椒西芹炒魚柳





烹煮時間︰10 分鐘

分量︰2人

材料︰

急凍魚柳 250克

西芹 500克

三色椒 各1/4 個

蒜蓉 1茶匙

魚柳醃料︰

胡椒粉 少許

鹽 1/2 茶匙

西芹汆水調味料︰

雞粉、鹽、砂糖 各1/2茶匙

調味料 :

雞粉 1/2 茶匙

蠔油 1茶匙

鹽 1/4 茶匙

砂糖 1/4 茶匙

紹酒 1茶匙

清水 1湯匙

生粉水︰生粉 半茶匙 清水 1茶匙

做法:

1. 魚柳解凍，沖洗切件，加入醃料醃15分鐘。

2. 三色椒沖洗，切件。

3. 西芹沖洗，先刨去表皮，然後撕去筋，切條。

4. 燒熱一鍋清水，水滾加入西芹及汆水調味料煮2分鐘，盛起瀝乾。

5. 燒熱鑊落少許油，下魚柳炒一會，盛起。

6. 燒熱鑊落少許油，爆香蒜茸、三色椒，然後加入西芹、魚柳及調味炒至熟，加入適量生粉水將汁液略收至濃稠，即可上碟。