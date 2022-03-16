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16/03/2022

10分鐘搞掂！「彩椒西芹炒魚柳」，鮮美、爽口、開胃！

#識食 #食譜 #急凍魚柳 #彩椒西芹炒魚柳 #家常菜 #自家煮 #簡易小炒
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  • 韋太

    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

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    本欄每周三更新

　　打工仔下班後去不了街市買餸，唯有去超級市場買菜，不過新鮮蔬菜就較難買到，最容易買到的蔬菜就只有西芹、青椒、洋葱、番茄等，所以韋太今次就教大家煮道「彩椒西芹炒魚柳」，材料簡單，提前解凍或醃好急凍魚柳，再加點蔬菜，就可以煮出一道有營養的家常菜。

 

彩椒西芹炒魚柳

 


 

烹煮時間︰10 分鐘

分量︰2人

 

材料︰

 

 

急凍魚柳   250克

西芹       500克

三色椒     各1/4 個

蒜蓉       1茶匙

 

魚柳醃料︰

胡椒粉   少許

鹽       1/2 茶匙

 

西芹汆水調味料︰ 

雞粉、鹽、砂糖  各1/2茶匙

 

調味料 :

雞粉    1/2 茶匙

蠔油    1茶匙

鹽      1/4 茶匙

砂糖    1/4 茶匙

紹酒    1茶匙

清水    1湯匙

 

生粉水︰生粉  半茶匙   清水  1茶匙

 

做法:

 

　　1. 魚柳解凍，沖洗切件，加入醃料醃15分鐘。

 

 

　　2. 三色椒沖洗，切件。

 

 

　　3. 西芹沖洗，先刨去表皮，然後撕去筋，切條。

 

 

　　4. 燒熱一鍋清水，水滾加入西芹及汆水調味料煮2分鐘，盛起瀝乾。

 

 

　　5. 燒熱鑊落少許油，下魚柳炒一會，盛起。

 

 

　　6. 燒熱鑊落少許油，爆香蒜茸、三色椒，然後加入西芹、魚柳及調味炒至熟，加入適量生粉水將汁液略收至濃稠，即可上碟。

 

 

 

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