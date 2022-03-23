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23/03/2022

香噴噴！鮮香惹味「蒜蓉海蝦荷葉飯」，一家大小開心Share啱晒！

#識食 #食譜 #家常菜 #自家煮 #海蝦 #蒜茸海蝦荷葉飯
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    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　平日每晚煮飯，經常要諗煮三餸一湯，真是有點頭痛，因為要每天煮不同菜色，到週末真是想輕鬆煮一道簡單快捷而又有營養菜色，讓頭腦能放鬆一天！

 

　　蝦味甘、咸，性微溫。能補腎壯陽，下乳汁，益脾胃。海蝦營養價值高，容易消化，對於身體比較虛弱或者是大病初癒需要調養的人來說是非常適合。它具有開胃化痰、補氣壯陽、益氣通乳等功效，對腎虛陽萎、腰酸膝軟、筋骨疼痛、等病症有一定的療效。不過，蝦為發物，人身上生瘡或陰虛火旺時，不宜吃蝦。荷葉有清熱解暑及藥用功效，用荷葉來包菜餚取其清香味道。這道簡單有營養及容易製作的菜色，大家不妨在週末或週日試下！

 

蒜茸海蝦荷葉飯

 

 

份量：2人
烹煮時間：15分鐘

 

材料：

 

海蝦      300 克

乾荷葉    1塊

白飯      2碗

雞蛋      2個

蔥粒      1湯匙 (隨意)

蒜茸      2湯匙

 

調味料：

 

鮮露    2茶匙

生抽    1湯匙

雞粉    1/4 茶匙

胡椒粉  少許

菜油    1湯匙

 

做法：

 

　　1. 乾荷葉加入熱水內煮1-2分鐘至軟身，盛起。

 

 

　　2. 雞蛋打散，備用。

 

 

　　3. 海蝦去頭及剪去蝦腳，從背部剪開成雙飛，去掉蝦腸，沖洗，抹乾。

 

 

　　4.  蒜茸加入汁料內拌勻。

 

 

　　5. 燒熱鑊落1湯匙油，下蛋漿煮至半熟，下白飯及少許鹽炒勻。

 

 

　　6. 蒸籠鋪上荷葉，放上炒飯推平。

 

 

　　7. 海蝦放在炒飯上，加入蒜茸汁，荷葉覆入包裹，加上蒸籠蓋，大火蒸8分鐘。

 

 

　　8. 飯面可以灑上蔥粒，即成。


 

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