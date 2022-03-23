香噴噴！鮮香惹味「蒜蓉海蝦荷葉飯」，一家大小開心Share啱晒！

平日每晚煮飯，經常要諗煮三餸一湯，真是有點頭痛，因為要每天煮不同菜色，到週末真是想輕鬆煮一道簡單快捷而又有營養菜色，讓頭腦能放鬆一天！

蝦味甘、咸，性微溫。能補腎壯陽，下乳汁，益脾胃。海蝦營養價值高，容易消化，對於身體比較虛弱或者是大病初癒需要調養的人來說是非常適合。它具有開胃化痰、補氣壯陽、益氣通乳等功效，對腎虛陽萎、腰酸膝軟、筋骨疼痛、等病症有一定的療效。不過，蝦為發物，人身上生瘡或陰虛火旺時，不宜吃蝦。荷葉有清熱解暑及藥用功效，用荷葉來包菜餚取其清香味道。這道簡單有營養及容易製作的菜色，大家不妨在週末或週日試下！

蒜茸海蝦荷葉飯

份量：2人

烹煮時間：15分鐘

材料：

海蝦 300 克

乾荷葉 1塊

白飯 2碗

雞蛋 2個

蔥粒 1湯匙 (隨意)

蒜茸 2湯匙

調味料：

鮮露 2茶匙

生抽 1湯匙

雞粉 1/4 茶匙

胡椒粉 少許

菜油 1湯匙

做法：

1. 乾荷葉加入熱水內煮1-2分鐘至軟身，盛起。

2. 雞蛋打散，備用。

3. 海蝦去頭及剪去蝦腳，從背部剪開成雙飛，去掉蝦腸，沖洗，抹乾。

4. 蒜茸加入汁料內拌勻。

5. 燒熱鑊落1湯匙油，下蛋漿煮至半熟，下白飯及少許鹽炒勻。

6. 蒸籠鋪上荷葉，放上炒飯推平。

7. 海蝦放在炒飯上，加入蒜茸汁，荷葉覆入包裹，加上蒸籠蓋，大火蒸8分鐘。

8. 飯面可以灑上蔥粒，即成。





