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30/03/2022

下午茶首選！超好口感「核桃杏仁鬆餅」，陣陣牛油香襲來！

#識食 #食譜 #西餅 #甜品 #鬆餅 #自家製 #DIY #核桃 #核桃杏仁鬆餅
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  • 韋太

    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　疫情至今已超過2年，大家還記得疫情剛爆發時，不少朋友都上網學DIY蛋糕！雖說誕生不少「糕」手，但每天還有好多新手想加入自家製做餅行業！韋太今日教大家做「核桃杏仁鬆餅」，做法簡單又有營養。核桃含有大量維生素E， 每天早晚吃1-2粒核桃，可起到滋補作用，不過有痰熱咳嗽、便溏腹瀉等人士就不宜服用，記得要按身體情況食用！

 

核桃杏仁鬆餅

 

 

製作時間：30 分鐘

分量：12 小杯

 

材料：

 


 

低筋麵粉       240 克

泡打粉         1茶匙

牛油           140 克

黑糖           110 克

雞蛋           2 個   （打散）

牛奶           30毫升

核桃肉         40 克

杏仁粒         40 克

 

做法 :

 

　　1. 核桃及杏仁，放入150度焗爐，焗6-8分鐘，放涼。

 

 

　　2. 低筋麵粉 、 泡打粉混合過篩。

 

 

　　3. 黑糖加入牛油內，用電動打蛋器打至軟身，逐少將雞蛋液分多次加入打勻。

 

 

　　4. 牛奶分2-3次加入麵糊內拌勻 ，然後將粉加入拌勻，最後加入核桃杏仁拌勻。

 

 

　　5. 麵糊可用放入唧袋內或小匙舀在鬆餅杯內至八分滿。

 

 

　　6. 焗爐預先用 200度火預熱15 分鐘， 將鬆餅放入用 200 度焗約 15分鐘，然後改用170度焗5 分鐘，用牙籤或小刀插入鬆餅內，沒有粉漿沾刀，代表餅已熟。

 

小貼士：

　　鬆餅份量視乎模具大小，如果較大，焗的時間就要增加。


 

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