30/03/2022
下午茶首選！超好口感「核桃杏仁鬆餅」，陣陣牛油香襲來！
疫情至今已超過2年，大家還記得疫情剛爆發時，不少朋友都上網學DIY蛋糕！雖說誕生不少「糕」手，但每天還有好多新手想加入自家製做餅行業！韋太今日教大家做「核桃杏仁鬆餅」，做法簡單又有營養。核桃含有大量維生素E， 每天早晚吃1-2粒核桃，可起到滋補作用，不過有痰熱咳嗽、便溏腹瀉等人士就不宜服用，記得要按身體情況食用！
核桃杏仁鬆餅
製作時間：30 分鐘
分量：12 小杯
材料：
低筋麵粉 240 克
泡打粉 1茶匙
牛油 140 克
黑糖 110 克
雞蛋 2 個 （打散）
牛奶 30毫升
核桃肉 40 克
杏仁粒 40 克
做法 :
1. 核桃及杏仁，放入150度焗爐，焗6-8分鐘，放涼。
2. 低筋麵粉 、 泡打粉混合過篩。
3. 黑糖加入牛油內，用電動打蛋器打至軟身，逐少將雞蛋液分多次加入打勻。
4. 牛奶分2-3次加入麵糊內拌勻 ，然後將粉加入拌勻，最後加入核桃杏仁拌勻。
5. 麵糊可用放入唧袋內或小匙舀在鬆餅杯內至八分滿。
6. 焗爐預先用 200度火預熱15 分鐘， 將鬆餅放入用 200 度焗約 15分鐘，然後改用170度焗5 分鐘，用牙籤或小刀插入鬆餅內，沒有粉漿沾刀，代表餅已熟。
小貼士：
鬆餅份量視乎模具大小，如果較大，焗的時間就要增加。
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