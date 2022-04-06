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06/04/2022

復活節好玩節目！DIY香甜鬆軟「香蕉蛋糕」，簡單美味！

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  • 韋太

    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　因為疫情的關係，學生們提早放暑假，留在家有甚麼活動可以打發時間？臨近復活節長假期，今期韋太就教大家DIY「香蕉蛋糕」，不用特別的工具或是復雜的技巧，就可以做出一個美味的蛋糕，大家不妨試試這個親子活動啦！

 

香蕉蛋糕

 

 

製作時間：90 分鐘

牛油蛋糕模尺寸：（18X8X6） CM

 

材料：

 

 

香蕉   2隻  （香蕉肉約200-250克）

雞蛋   2個  （約110克）

牛油溶液      80 克

黑糖          80 克

低筋麵粉     200 克

鹽            2 克

泡打粉        2 克 （1/2 茶匙）

梳打粉        1 克 （1/8茶匙）

核桃         40 克 （留起少許灑蛋糕面）

 

做法︰

 

　　1. 核桃放入焗爐，用150度焗8-10分鐘至脆，壓碎，備用。

 

 

　　2. 香蕉去皮，用叉壓爛，加入牛油溶液、黑糖、雞蛋，用手動打蛋器拌勻。

 

 

　　3. 篩入低筋麵粉、鹽、泡打粉、梳打粉拌勻。

 

 

　　4. 最後加入核桃拌勻，然後倒入已墊牛油紙的蛋糕模內。

 

 

　　5. 放入已預熱焗爐180度的焗爐內，蛋糕面蓋上錫紙，焗40分鐘，取走錫紙再焗10分鐘至金黃色。出爐放涼才切件。

 

 

小貼士︰

 

1. 如何測試蛋糕？用竹籤或小刀插入，沒有麵糊沾在竹籤上，即代表蛋糕熟透。

2. 大家可以留起少許核桃放蛋糕面及另外再加香蕉片裝飾蛋糕表面。


 

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