復活節好玩節目！DIY香甜鬆軟「香蕉蛋糕」，簡單美味！

因為疫情的關係，學生們提早放暑假，留在家有甚麼活動可以打發時間？臨近復活節長假期，今期韋太就教大家DIY「香蕉蛋糕」，不用特別的工具或是復雜的技巧，就可以做出一個美味的蛋糕，大家不妨試試這個親子活動啦！

香蕉蛋糕

製作時間：90 分鐘

牛油蛋糕模尺寸：（18X8X6） CM

材料：

香蕉 2隻 （香蕉肉約200-250克）

雞蛋 2個 （約110克）

牛油溶液 80 克

黑糖 80 克

低筋麵粉 200 克

鹽 2 克

泡打粉 2 克 （1/2 茶匙）

梳打粉 1 克 （1/8茶匙）

核桃 40 克 （留起少許灑蛋糕面）

做法︰

1. 核桃放入焗爐，用150度焗8-10分鐘至脆，壓碎，備用。

2. 香蕉去皮，用叉壓爛，加入牛油溶液、黑糖、雞蛋，用手動打蛋器拌勻。

3. 篩入低筋麵粉、鹽、泡打粉、梳打粉拌勻。

4. 最後加入核桃拌勻，然後倒入已墊牛油紙的蛋糕模內。

5. 放入已預熱焗爐180度的焗爐內，蛋糕面蓋上錫紙，焗40分鐘，取走錫紙再焗10分鐘至金黃色。出爐放涼才切件。

小貼士︰

1. 如何測試蛋糕？用竹籤或小刀插入，沒有麵糊沾在竹籤上，即代表蛋糕熟透。

2. 大家可以留起少許核桃放蛋糕面及另外再加香蕉片裝飾蛋糕表面。





