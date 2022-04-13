復活節長假試整！香脆爆汁生煎包，拍得住上海菜館水準！早餐下午茶都啱！

在第5波疫情下，大部分朋友都會留家吃早餐，不過每天吃麵包也會生厭！今期韋太就教大家做生煎包，除可以作早餐之外，也是下午茶的好選擇！只要大家準備晚餐時多準備一份肉餡，第二天隨時都可以做皮即包即煎，趁復活節長假試試在家DIY啦！

生煎包

製作時間︰90分鐘

份量︰10 個

豬肉餡材料：

免治豬肉 200克

薑蓉 1湯匙

葱粒 1湯匙

芝麻 適量

豬肉調味料：

生抽 2茶匙

老抽 1／2 茶匙

鹽 1／4 茶匙

清水 2 湯匙

砂糖 1／4 茶匙

胡椒粉 少許

生粉 2 茶匙

雞粉 1／2 茶匙

麻油 1茶匙

麵糰材料：

中筋麵粉 100克

清水 60 克

酵母 1／4 茶匙（2克）

砂糖 1／4 茶匙

鹽 1／8 茶匙

菜油 半湯匙

做法：

1. 免治豬肉加入薑蓉及醃料，攪拌至豬肉有黏性，放入雪櫃冷藏1小時。

2. 將中筋麵粉放入大碗內，中間開一個穴，加入清水、酵母及砂糖，鹽、菜油放在麵粉上，然後用筷子或手將所有材料拌勻成麵糰，包上保鮮紙讓麵糰醒發15分鐘。

3. 15分鐘後，手掌先沾上清水，用手抽起麵糰向入對摺疊數次成光滑表面，放入大碗內蓋上保鮮紙，室溫發酵1小時。（或放入保鮮盒，放入雪櫃低溫發酵8—24小時）

4. 麵糰發酵完，麵糰對摺疊，搓成長條型狀，然後平均分割成10個麵糰。

5. 分割後的麵糰灑上乾麵粉，每個麵糰從中央壓扁或用木棍碌開（直徑約6厘米），中間厚，邊位薄。

下頁繼續睇食譜